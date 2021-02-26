15:20 26 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0680
  • 100 RUB4.5218
  • USD3.3265
Поиск
Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года

У здания парламента Грузии проходит акция протеста оппозиции

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (306)
77 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1a/251012513.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210226/251011370/U-zdaniya-parlamenta-Gruzii-nachalas-aktsiya-protesta-oppozitsii.html

На акции собрались представители почти всех оппозиционных партий страны, представители гражданского общества и неправительственных организаций, а также простые жители Тбилиси и регионов

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Несколько десятков тысяч человек собрались на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.

Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года

Вышедшие на митинг заполнили территорию перед парламентом от Дворца молодежи до Первой гимназии. До этого они прошли шествием по центру Тбилиси от улицы Костава до здания парламента, держа в руках растяжку с главным посылом акции "За свободу".

На акции собрались представители почти всех оппозиционных партий страны, представители гражданского общества и неправительственных организаций, а также простые жители Тбилиси и регионов.

Первым к участникам акции обратилась одна из лидеров Нацдвижения Хатия Деканоидзе.

"Сегодня наше шествие и акция называются "Протест за свободу". Протест против того, что все в стране захватил режим, протест против того, что у каждого из нас украли право голоса, против того, что в стране есть политзаключенные", – сказала Деканоидзе.

Она зачитала письмо Ники Мелия из тюрьмы, в котором он поддержал сторонников, отметив, что главное для него – победа страны.

Лидеры оппозиционных партий на акции у здания парламента объявят о своих планах. Как заявляли лидеры, это будет продолжение мирного уличного протеста как в Тбилиси, так и в регионах.

Кроме того участники акции озвучат свои требования: освобождение политзаключенных и досрочные выборы.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (306)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские купола - Дом Юстиции и скультуры на мосту Бараташвили
Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото
Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Экономика Грузии в год пандемии
Экономика Грузии в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться