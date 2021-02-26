У здания парламента Грузии проходит акция протеста оппозиции

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Несколько десятков тысяч человек собрались на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.
Вышедшие на митинг заполнили территорию перед парламентом от Дворца молодежи до Первой гимназии. До этого они прошли шествием по центру Тбилиси от улицы Костава до здания парламента, держа в руках растяжку с главным посылом акции "За свободу".
На акции собрались представители почти всех оппозиционных партий страны, представители гражданского общества и неправительственных организаций, а также простые жители Тбилиси и регионов.
Первым к участникам акции обратилась одна из лидеров Нацдвижения Хатия Деканоидзе.
"Сегодня наше шествие и акция называются "Протест за свободу". Протест против того, что все в стране захватил режим, протест против того, что у каждого из нас украли право голоса, против того, что в стране есть политзаключенные", – сказала Деканоидзе.
Она зачитала письмо Ники Мелия из тюрьмы, в котором он поддержал сторонников, отметив, что главное для него – победа страны.
Лидеры оппозиционных партий на акции у здания парламента объявят о своих планах. Как заявляли лидеры, это будет продолжение мирного уличного протеста как в Тбилиси, так и в регионах.
Кроме того участники акции озвучат свои требования: освобождение политзаключенных и досрочные выборы.