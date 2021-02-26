У здания парламента Грузии проходит акция протеста оппозиции

На акции собрались представители почти всех оппозиционных партий страны, представители гражданского общества и неправительственных организаций, а также простые жители Тбилиси и регионов

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Несколько десятков тысяч человек собрались на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года

Вышедшие на митинг заполнили территорию перед парламентом от Дворца молодежи до Первой гимназии. До этого они прошли шествием по центру Тбилиси от улицы Костава до здания парламента, держа в руках растяжку с главным посылом акции "За свободу".

На акции собрались представители почти всех оппозиционных партий страны, представители гражданского общества и неправительственных организаций, а также простые жители Тбилиси и регионов.

Первым к участникам акции обратилась одна из лидеров Нацдвижения Хатия Деканоидзе.

"Сегодня наше шествие и акция называются "Протест за свободу". Протест против того, что все в стране захватил режим, протест против того, что у каждого из нас украли право голоса, против того, что в стране есть политзаключенные", – сказала Деканоидзе.

Она зачитала письмо Ники Мелия из тюрьмы, в котором он поддержал сторонников, отметив, что главное для него – победа страны.

Лидеры оппозиционных партий на акции у здания парламента объявят о своих планах. Как заявляли лидеры, это будет продолжение мирного уличного протеста как в Тбилиси, так и в регионах.

Кроме того участники акции озвучат свои требования: освобождение политзаключенных и досрочные выборы.