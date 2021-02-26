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Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года

Пикеты и акции: оппозиция объявила о своих планах на ближайшее время

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (306)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210226/251012575/Pikety-i-aktsii-oppozitsiya-obyavila-o-svoikh-planakh-na-blizhayshee-vremya.html

На акции у здания парламента Грузии собралось до 10 тысяч человек, чтобы опротестовать арест лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и снова потребовать досрочных выборов

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Грузинская оппозиция планирует устроить в ближайшие две недели несколько акций протеста и пикетов в Тбилиси, заявила одна из лидеров "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе на акции протеста.

На акции у здания парламента Грузии собралось до 10 тысяч человек, чтобы опротестовать арест лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и снова потребовать досрочных выборов.

План на ближайшие две недели у оппозиции следующий:

  • 2 марта – пикет парламента Грузии;
  • 5 марта – пикет здания администрации правительства;
  • 9 марта – акция у здания МВД Грузии;
  • 11 марта – акция у здания Тбилисского городского суда
  • 13 марта – итоговая большая акция протеста у здания парламента.

Вышедшие на митинг заполнили территорию перед парламентом от Дворца молодежи до Первой гимназии. До этого они прошли шествием по центру Тбилиси от улицы Костава до здания парламента, держа в руках растяжку с главным посылом акции "За свободу".

Между тем государство уже приняло меры безопасности. Во дворе канцелярии и парламента мобилизованы сотрудники полиции. Также полицейские будут патрулировать территорию проведения акции для обеспечения порядка.

Мелия отказался платить залог, избранный ему по делу о беспорядках в Тбилиси, считая его незаконным, и Тбилисский городской суд отправил его в тюрьму после приговора. Оппозиционный лидер был арестован на шестой день после решения суда, что вызвало большой международный резонанс. Перед акцией Генеральная прокуратура заявила, что готова ходатайствовать о новом залоге для Мелия, если он выплатит старый. Сам Мелия никакого залога платить не собирается.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (306)


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