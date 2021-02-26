Палаточный городок, протест у канцелярии и концерт: акция оппозиции в Тбилиси продолжается

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Участники акции оппозиции в эти минуты направляются к зданию правительственной канцелярии, между тем у парламента Грузии устанавливается сцена для концерта и палаточный городок.
Тысячи людей сначала прошли шествием по центру города, а после устроили акцию протеста у здания парламента, на которой лидеры оппозиции объявили о своих планах на ближайшие две недели.
В планах протестующих – пикетирование парламента, правительственной канцелярии, акции у зданий МВД Грузии и Тбилисского городского суда, которые завершатся новой масштабной акцией протеста.
Теперь участники переходят к зданию правительственной канцелярии, где озвучат свои требования об освобождении политзаключенных и досрочных выборах, а после вернутся к парламенту, где в эти минуты ставят сцену для концерта.
Рядом с парламентом же устанавливают палатки, в которых часть протестующих планирует провести ночь.