Палаточный городок, протест у канцелярии и концерт: акция оппозиции в Тбилиси продолжается

Тысячи людей сначала прошли шествием по центру столицы, а после устроили акцию протеста у здания парламента – на ней лидеры оппозиции объявили о своих планах на ближайшие две недели

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Участники акции оппозиции в эти минуты направляются к зданию правительственной канцелярии, между тем у парламента Грузии устанавливается сцена для концерта и палаточный городок.

Тысячи людей сначала прошли шествием по центру города, а после устроили акцию протеста у здания парламента, на которой лидеры оппозиции объявили о своих планах на ближайшие две недели.

В планах протестующих – пикетирование парламента, правительственной канцелярии, акции у зданий МВД Грузии и Тбилисского городского суда, которые завершатся новой масштабной акцией протеста.

Теперь участники переходят к зданию правительственной канцелярии, где озвучат свои требования об освобождении политзаключенных и досрочных выборах, а после вернутся к парламенту, где в эти минуты ставят сцену для концерта.

Рядом с парламентом же устанавливают палатки, в которых часть протестующих планирует провести ночь.