22:33 26 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0680
  • 100 RUB4.5218
  • USD3.3265
Поиск
Палатки у здания Парламента Грузии. Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года

Протестующие остаются у парламента Грузии несмотря на запреты

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (28)
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1a/251014850.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210226/251016809/Protestuyuschie-ostayutsya-u-parlamenta-Gruzii-nesmotrya-na-zaprety.html

У здания парламента установлено одиннадцать палаток, в которых сторонники оппозиции собираются провести ночь

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Представители партий и активисты "Движения за Грузию" продолжают оставаться у здания парламента, несмотря на начало действия ограничения на передвижение.

Часть территории проспекта Руставели все еще закрыта для транспорта. У здания парламента установлено 11 палаток, в которых активисты собираются провести ночь.

"У нас три требования: досрочные выборы, освобождение политзаключенных и смена избирательных администраций. Если власти в течение двух недель не выполнят этих требований, то мы превратим проспект Руставели в палаточный городок и перекроем его", - сказал один из лидеров движения Алик Куправа.

Между тем на месте уже мобилизована полиция, которая пока не предпринимает никаких действий, но предлагает протестующим покинуть проезжую часть.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (28)
Теги:
Оппозиция, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские купола - Дом Юстиции и скультуры на мосту Бараташвили
Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото
Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Экономика Грузии в год пандемии
Экономика Грузии в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться