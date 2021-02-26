Протестующие остаются у парламента Грузии несмотря на запреты

У здания парламента установлено одиннадцать палаток, в которых сторонники оппозиции собираются провести ночь

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Представители партий и активисты "Движения за Грузию" продолжают оставаться у здания парламента, несмотря на начало действия ограничения на передвижение.

Часть территории проспекта Руставели все еще закрыта для транспорта. У здания парламента установлено 11 палаток, в которых активисты собираются провести ночь.

"У нас три требования: досрочные выборы, освобождение политзаключенных и смена избирательных администраций. Если власти в течение двух недель не выполнят этих требований, то мы превратим проспект Руставели в палаточный городок и перекроем его", - сказал один из лидеров движения Алик Куправа.

Между тем на месте уже мобилизована полиция, которая пока не предпринимает никаких действий, но предлагает протестующим покинуть проезжую часть.