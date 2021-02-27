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Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года

Оппозиция обещает мирный протест у парламента Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210227/251020023/Oppozitsiya-obeschaet-mirnyy-protest-u-parlamenta-Gruzii-.html

Начнется все утром с сидячего протеста перед парламентом Грузии, а днем представители оппозиции пикетируют здание

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Целью пикетирования здания парламента Грузии 2 марта не будет провокация насилия, заявила лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава журналистам.

Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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Оппозиция анонсировала пикет здания парламента во вторник, в день пленарного заседания, что вызвало опасение экспертов в провоцировании еще большей напряженности ситуации.

"Пикетирование парламента не предполагает ограничение свободы депутатов при их движении по тротуару, но они будут вынуждены выйти из своих дорогих автомобилей, потому что мы расположимся на проезжей части и выразим свой мирный протест", – сказала Бокучава.

Она отметила, что целью пикета, будет заставить депутатов услышать голос народа.

Кроме того, по ее словам, на акции будут озвучены еще раз требования оппозиции: досрочные выборы и освобождение политзаключенных.

А вот представитель партии "Лело для Грузии" Тазо Датунашвили уточнил, что у парламента также будет сидячий протест, который стартует в 09:00.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течении двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (30)
Теги:
Грузия, Оппозиция, Акция протеста


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