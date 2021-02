Контрактники начали военную подготовку в Грузии

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. В Центре военного образования и учений на базе в Крцаниси стартовал курс начальной военной подготовки для желающих пройти контрактную военную службу, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

В течение восьми недель новобранцы пройдут огневую, медицинскую, строевую и тактическую подготовку, а также обучение по навигации-топографии, уставу и физической подготовке. После успешного прохождения курса рекруты примут военную присягу и будут распределены в различные подразделения Сил обороны Грузии для прохождения контрактной военной службы.