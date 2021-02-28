Контрактники начали военную подготовку в Грузии

Впервые в истории Сил обороны новобранцы, зачисленные на курс начальной военной подготовки, получают зарплату в размере 500 лари, заявили в Минобороны Грузии

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. В Центре военного образования и учений на базе в Крцаниси стартовал курс начальной военной подготовки для желающих пройти контрактную военную службу, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

В течение восьми недель новобранцы пройдут огневую, медицинскую, строевую и тактическую подготовку, а также обучение по навигации-топографии, уставу и физической подготовке. После успешного прохождения курса рекруты примут военную присягу и будут распределены в различные подразделения Сил обороны Грузии для прохождения контрактной военной службы.

"Впервые в истории Сил обороны новобранцы, зачисленные на курс начальной военной подготовки, получают зарплату в размере 500 лари в соответствии с решением, принятым министром обороны в прошлом году. Для предотвращения распространения коронавируса новобранцы перед входом на военную базу прошли тестирование, термоскрининг и обследование в специально оборудованном медицинском помещении", - говорится в заявлении Минобороны.

Перед зачислением на курс рекруты также прошли психологические тесты и медицинское обследование в военном госпитале имени Давида Абрамишвили Министерства обороны в Гори (Шида Картли).

Всего после регистрации было отобрано 150 человек, желающих пройти контактную военную службу.