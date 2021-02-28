Акция против строительства Намахванской ГЭС прошла в центре Кутаиси

В случае, если требования участников акции не будут выполнены, они продолжат протест в палатках, установленных в ущелье Риони

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Крупномасштабная акция протеста против строительства Намахванской ГЭС прошла на центральной площади Кутаиси.

© Sputnik / STRINGER Акция протеста против строительства НамахваниГЭС 28 февраля 2021 года

Протестующие требовали, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Они также выступают за отмену разрешения на строительство ГЭС в ущелье и передачи земли в аренду на 99 лет иностранной компании.

Вот уже 126 дней местные жители, священнослужители и представители НПО проводят акции протеста против строительства турецкой компанией Намахванской ГЭС на реке Риони.

По словам одного из организаторов акции Варлама Голетиани, сегодняшний митинг аполитичен и является реакцией гражданского общества на происходящее.

"Мы будет защищать нашу землю мирно. Мы, грузины, эмоциональный народ, но это не всегда оправдано. В 21 веке нужно отложить эмоции в сторону. Обязательно, чтобы все мы настроились на длительную акцию протеста. Мы должны быть ответственны. Будьте уверены, что нет силы, которая нас остановит", - сказал Варлам Голетиани.

© Sputnik / STRINGER Акция протеста против строительства НамахваниГЭС 28 февраля 2021 года

В случае, если требования участников акции не будут выполнены, они продолжат протест в палатках, установленных в ущелье Риони, и соберутся на еще более крупномасштабную акцию в Кутаиси, тем самым парализовав город.

Проект "Каскад Намахвани ГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС – "Намахвани" и "Твиши", с общей установленной мощностью в 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществит Clean Energy Georgia Group, победившая в соответствующем тендере. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлечет турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.

Компания ENKA считает, что противники строительства ГЭС вводят население в заблуждение, поскольку они без каких-либо оснований заявляют, что "каскад Намахвани" представляет угрозу природе и населению долины реки Риони.

"Компания имеет все необходимые разрешения на текущую стадию проекта, которые выданы соответствующими ведомствами на основании представленных исследований, публичных обзоров и достаточно длительного и комплексного изучения всех необходимых документов", - говорится в заявлении компании.

В документе отмечается, что проект реализуется в соответствии с высочайшими стандартами безопасности и полностью соответствует нормам и стандартам как Грузии, так и Международного комитета высоких плотин.