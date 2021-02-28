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Установленные палатки перед зданием Парламента Грузии

Палаточный город на проспекте Руставели продолжает разрастаться

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210228/251026064/Palatochnyy-gorod-na-prospekte-Rustaveli-prodolzhaet-razrastatsya.html

В понедельник, 1 марта, представители оппозиции проведут митинг у дома основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Представители оппозиции установили еще одну, пятнадцатую, палатку перед зданием парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Установка палатки вызвала небольшие пререкания между участниками акции и полицией. На этот раз обошлось без задержаний, и ситуация вскоре нормализовалась. Представители оппозиции установили палатку, а полиция покинула прилегающую территорию.

Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Оппозиция обещает мирный протест у парламента Грузии

По словам участников акции, завтра, 1 марта, они проведут митинг у дома основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. Начало акции в 12:00. А во вторник, 2 марта, оппозиция анонсировала пикет здания парламента в день пленарного заседания.

Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов. Они планируют оставаться в палатках до тех пор, пока требования не будут выполнены, а также объявят масштабные акции.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (31)
Теги:
Акция протеста, Оппозиция, Грузия


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