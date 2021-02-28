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Шарль Мишель

Президент Европейского Совета прибыл в Тбилиси

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy
Политика
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Темы:
Грузия - ЕС (69)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210228/251028986/Prezident-Evropeyskogo-Soveta-pribyl-v-Tbilisi.html

Среди анонсированных тем переговоров – двусторонние отношения с ЕС, борьба с COVID-19, а также будущее "Восточного партнерства"

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию.

Самолет Мишеля недавно приземлился в международном аэропорту Тбилиси. В аэропорту его встречали встречали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и посол Европейского Союза в Грузии Карл Харцель.

Миссия наблюдателей и мониторинга Евросоюза
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В рамках визита президент Европейского Совета проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Шарль Мишель также встретится с представителями политических партий.

Как сообщили в пресс-службе президента Грузии, переговоры главы Евросовета с Зурабишвили состоятся в понедельник, 1 марта. После встречи они проведут совместную пресс-конференцию.

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Среди анонсированных тем переговоров – двусторонние отношения с ЕС, борьба с COVID-19, а также будущее "Восточного партнерства".

Шарль Мишель покинет страну 2 марта.

До визита в Грузию Шарль Мишель побывал в Молдове. Из Тбилиси он вылетит в Украину.

Темы:
Грузия - ЕС (69)
Теги:
Евросоюз, Грузия


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