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Президент Европейского совета Шарль Мишель

Президент ЕС пригласил премьера Грузии и лидеров оппозиции на переговоры

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
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Темы:
Грузия - ЕС (71)
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Премьер согласился с предложением представителя ЕС на незамедлительную встречу с представителями оппозиции

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил главу правительства Грузии Ираклия Гарибашвили и оппозиционных лидеров принять участие в совместной встрече для нахождения путей выхода из политического кризиса в стране, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии.

Мишель предложил провести переговоры в понедельник вечером.

სალომე ზურაბიშვილი და შარლ მიშელი
photo: press service of The President of Georgia
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"Существующую ситуацию необходимо исправить в течение вашего пребывания на посту премьер-министра, усилиями ваших коллег и лидеров оппозиции, поляризации необходимо положить конец. Правительство любой страны должно проявить лидерские качества, а также противостоять вызовам и действовать в интересах Грузии. Я призываю все стороны ослабить эскалацию и объединить силы для установления политического диалога", - заявил Мишель.

Гарибашвили ответил, что принимает предложение президента Европейского союза и готов незамедлительно встретиться с представителями оппозиции.

"Хочу отреагировать на блестящую инициативу господина президента о возможной встрече с оппозицией. Я хотел бы публично подтвердить здесь, что я готов присутствовать и участвовать в этой встрече", - в свою очередь заявил Гарибашвили в ходе брифинга.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае, если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

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Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов. Они планируют оставаться в палатках до тех пор, пока требования не будут выполнены, а также объявят масштабные акции.

Темы:
Грузия - ЕС (71)
Теги:
Правительство Грузии, Оппозиция, Грузия


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