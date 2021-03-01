Внеплановая встреча: власти и оппозиция Грузии срочно сели за стол переговоров

Провести встречу между властями и оппозицией неожиданно предложил находящийся в Тбилиси президент Европейского Совета Шарль Мишель

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В президентском дворце Орбелиани собираются оппозиционные лидеры Грузии – через несколько минут здесь начнутся переговоры по урегулированию политического кризиса с участием президента Евросовета Шарля Мишеля, передает корр. Sputnik Грузия с места событий.

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На сегодняшней пресс-конференции Мишель пригласил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и оппозиционных лидеров к столу переговоров, чтобы найти пути решения политического кризиса в стране и предложил сделать это не откладывая.

В президентском дворце собираются лидеры всех оппозиционных партий – это представители "Единого национального движения" (Акакий Минашвили, Саломе Самадашвили), "Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе, Гига Бокерия), "Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе), "Альянс патриотов" (Ирма Инашвили), Республиканской партии (Хатуна Самнидзе), Лейбористской партии (Шалва Нателашвили), "Граждане" (Алеко Элисашвили).

Во Дворце Орбелиани также находятся представители власти - на переговоры приехал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае, если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Западные посредники уже организовывали несколько раундов переговоров - результатов добиться не удалось.