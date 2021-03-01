О чем договорились власти Грузии и оппозиция

Президент Евросовета советует, чтобы в кратчайшие сроки оппозиция и правительство нашли общий язык, что наилучшим образом послужит интересам граждан страны

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В течение двух недель Евросоюз ждет от Грузии прогресса по выходу из политического кризиса в стране, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и оппозиционными лидерами страны.

По предложению президента Евросовета, в президентском дворце Орбелиани прошли переговоры премьера Грузии с лидерами оппозиции по урегулированию политического кризиса.

По словам Мишеля, через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране и за столом переговоров были озвучены разные мнения и позиции.

"Наши усилия направлены на интересы грузинского народа. Я считаю, что самым главным приоритетом должно быть развитие демократических институтов и дальнейшее развитие политического диалога, чтобы в дальнейшем была возможность отвечать сложнейшим вызовам, которые стоят перед страной", - заявил Мишель.

Премьер-министр Грузии отметил, что состоялась конструктивная встреча, стороны обсудили ряд вопросов и разногласия, которые сложились между правящей партией и оппозицией.

"Естественно, есть принципиальные позиции по определенным вопросам, по которым у нас есть аргументированное мнение, мы также выслушали вопросы, заданные каждым представителем и дали на них ответы. Договорились, что диалог будет продолжен. Я проконсультируюсь с политсоветом партии, и мы предпримем следующие шаги", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства подчеркнул, что главный совет от президента Евросовета заключался в том, чтобы в кратчайшие сроки оппозиция и правительство нашли общий язык, что наилучшим образом послужит интересам граждан страны.

"Нашим европейским партнерам понятно, что если мы хотим добиться результатов, обе стороны должны проявить политическую волю для достижения соглашения. Этой встречей оппозиция подтвердила эту политическую волю. В то же время, конечно, для нас критически важными являются вопросы освобождения политзаключенных и достижение некоего плана действий относительно того, как страна продвигается вперед в вопросе восстановления демократических процессов в стране", - заявила один из лидеров партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае, если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Западные посредники уже организовывали несколько раундов переговоров - результатов добиться не удалось.