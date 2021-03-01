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Дворец Орбелиани и президентская резиденция

О чем договорились власти Грузии и оппозиция

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210301/251042959/O-chem-dogovorilis-vlasti-Gruzii-i-oppozitsiya.html

Президент Евросовета советует, чтобы в кратчайшие сроки оппозиция и правительство нашли общий язык, что наилучшим образом послужит интересам граждан страны

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В течение двух недель Евросоюз ждет от Грузии прогресса по выходу из политического кризиса в стране, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и оппозиционными лидерами страны.

По предложению президента Евросовета, в президентском дворце Орбелиани прошли переговоры премьера Грузии с лидерами оппозиции по урегулированию политического кризиса.

Президентская резиденция на улице Атонели под охраной полиции во время акции протеста
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам Мишеля, через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране и за столом переговоров были озвучены разные мнения и позиции.

"Наши усилия направлены на интересы грузинского народа. Я считаю, что самым главным приоритетом должно быть развитие демократических институтов и дальнейшее развитие политического диалога, чтобы в дальнейшем была возможность отвечать сложнейшим вызовам, которые стоят перед страной", - заявил Мишель.

Премьер-министр Грузии отметил, что состоялась конструктивная встреча, стороны обсудили ряд вопросов и разногласия, которые сложились между правящей партией и оппозицией.

"Естественно, есть принципиальные позиции по определенным вопросам, по которым у нас есть аргументированное мнение, мы также выслушали вопросы, заданные каждым представителем и дали на них ответы. Договорились, что диалог будет продолжен. Я проконсультируюсь с политсоветом партии, и мы предпримем следующие шаги", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства подчеркнул, что главный совет от президента Евросовета заключался в том, чтобы в кратчайшие сроки оппозиция и правительство нашли общий язык, что наилучшим образом послужит интересам граждан страны.

Шарль Мишель
© AP Photo / Olivier Hoslet
Плебисцит вместо выборов? Глава Евросовета обратился к грузинской оппозиции

"Нашим европейским партнерам понятно, что если мы хотим добиться результатов, обе стороны должны проявить политическую волю для достижения соглашения. Этой встречей оппозиция подтвердила эту политическую волю. В то же время, конечно, для нас критически важными являются вопросы освобождения политзаключенных и достижение некоего плана действий относительно того, как страна продвигается вперед в вопросе восстановления демократических процессов в стране", - заявила один из лидеров партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае, если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Западные посредники уже организовывали несколько раундов переговоров - результатов добиться не удалось.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (32)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Правительство Грузии, Оппозиция, Грузия


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