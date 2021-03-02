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Полицейский кордон у бокового входа в парламент. Пикет оппозиции у здания парламента Грузии 2 марта 2021 года

Оппозиция начала пикетирование парламента Грузии – задержан один из участников акции

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (309)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210302/251044723/Oppozitsiya-nachala-piketirovanie-parlamenta-Gruzii--zaderzhan-odin-iz-uchastnikov-aktsii.html

Депутатам сегодня придется работать в непростой ситуации – за стенами парламента акция протеста разрастается и становится более шумной

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. У входа в парламент Грузии, где лидеры оппозиционной партии и их сторонники устроили пикетирование законодательного органа в день пленарного заседания, с утра мобилизована полиция.

Активисты устанавливают палатки у здания Парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Палаточный город на проспекте Руставели продолжает разрастаться

Пикетирование парламента началось с девяти утра. Появление каждого депутата вызывает бурную реакцию участников пикета. Протестующие встречают парламентариев оскорбительными выкриками, что уже привело к столкновению с полицией. Один человек задержан – это член "Единого национального движения" Бесо Газделиани.

Как сообщает корреспондент Sputnik с места событий, у некоторых участников пикета в руках можно видеть дымовые шашки.

Ранее оппозиция заявляла, что это мирная акция протеста, на которой они еще раз озвучат свои требования – проведение внеочередных выборов и освобождение так называемых "политзаключенных".

В планах оппозиции также 5 марта пикетирование здания правительственной канцелярии, 9 марта – протестная акция у МВД Грузии, 11 марта – акция у Тбилисского городского суда, 13 марта оппозиция вновь соберется на митинг у парламента на проспекте Руставели.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (309)
Теги:
Акция, Парламент Грузии, Грузия


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