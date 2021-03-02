Депутатам приходится пробираться в парламент Грузии по "коридору позора"

К этому времени, по данным МВД Грузии, уже задержаны семь участников акции за неподчинение полиции и нарушение общественного порядка

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. В эти минуты у здания парламента Грузии неспокойно и шумно. Депутатам приходится пробираться на работу через "коридор позора", устроенного участниками акции протеста, под оскорбительные возгласы "Раб!", "Предатель!", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Представители оппозиционных партий и гражданских движений заявляют, что пикет мирный и блокировать здание парламента они не собираются.

"Это мирная, но шумная акция. Мы не планируем блокировать здание, депутаты войдут в здание, но им придется услышать очень громкий протест. Несмотря на то, что после очень важного вчерашнего визита (президента Европейского совета Шарля Мишеля – ред.) лед тронулся и появился луч в конце туннеля, это не означает, что протест завершен", – сказал один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

"Переговоры перешли на существенно иной уровень, но мы должны понимать, что это далеко не конец. Вопрос о политических заключенных и внеочередных выборах остается в повестке дня, но правительство еще не созрело для этого. Поэтому акции обязательно продолжатся", – заявил один из лидеров "Европейской Грузии " Гиги Угулава.

Пикет у здания парламента начался в девять утра. К этому времени, по данным МВД Грузии, уже задержано семь участников акции, в том числе Бесо Газделиани – член " Единого национального движения".