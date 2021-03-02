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Пикет оппозиции у здания парламента Грузии 2 марта 2021 года

Депутатам приходится пробираться в парламент Грузии по "коридору позора"

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (310)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210302/251045088/Deputatam-prikhoditsya-probiratsya-v-parlament-Gruzii-po-koridoru-pozora.html

К этому времени, по данным МВД Грузии, уже задержаны семь участников акции за неподчинение полиции и нарушение общественного порядка

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. В эти минуты у здания парламента Грузии неспокойно и шумно. Депутатам приходится пробираться на работу через "коридор позора", устроенного участниками акции протеста, под оскорбительные возгласы "Раб!", "Предатель!", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Полицейский кордон у бокового входа в парламент. Пикет оппозиции у здания парламента Грузии 2 марта 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция начала пикетирование парламента Грузии – задержан один из участников акции

Представители оппозиционных партий и гражданских движений заявляют, что пикет мирный и блокировать здание парламента они не собираются.

"Это мирная, но шумная акция. Мы не планируем блокировать здание, депутаты войдут в здание, но им придется услышать очень громкий протест. Несмотря на то, что после очень важного вчерашнего визита (президента Европейского совета Шарля Мишеля – ред.) лед тронулся и появился луч в конце туннеля, это не означает, что протест завершен", – сказал один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

"Переговоры перешли на существенно иной уровень, но мы должны понимать, что это далеко не конец. Вопрос о политических заключенных и внеочередных выборах остается в повестке дня, но правительство еще не созрело для этого. Поэтому акции обязательно продолжатся", – заявил один из лидеров "Европейской Грузии " Гиги Угулава.

Пикет у здания парламента начался в девять утра. К этому времени, по данным МВД Грузии, уже задержано семь участников акции, в том числе Бесо Газделиани – член " Единого национального движения".

Темы:
Политическая жизнь Грузии (310)
Теги:
Акция, Парламент Грузии, Грузия


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