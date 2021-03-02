"Грузинская мечта" и "Граждане" представили парламенту свой проект избирательной реформы

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению поправок в Избирательный кодекс, который кардинально улучшат избирательную систему и избирательные процедуры, об этом на брифинге во вторник сообщил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили.

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4 февраля партия "Граждане" и "Грузинская мечта" объявили о создании рабочей группы, которая будет работать над избирательной реформой. Это стало первым шагом в меморандуме, подписанном между двумя партиями. Позже к меморандуму присоединились еще одна парламентская оппозиционная партия "Европейские социалисты".

Изменения касаются как выборов в парламент, так и в органы местного самоуправления.

"Сегодня мы делаем второй шаг и представляем в парламент проект поправок к Избирательному кодексу, который был разработан рабочей группой в сотрудничестве с неправительственными организациями и нашими западными партнерами. Этот проект основательно улучшит избирательную систему, а также избирательные процедуры, и положит конец всяким спекуляциям по поводу фальсификации выборов", – сказал Шалва Папуашвили.

Папуашвили также рассказал о главных изменениях, которые предусматривает избирательная реформа. В первую очередь это введение электронной системы регистрации избирателей и электронной системы подсчета голосов, увеличивается срок внесения и рассмотрения жалоб на выявленные в ходе выборов нарушения. На следующих выборах будет также установлен избирательный барьер ниже пяти процентов. Порог будет определен в рамках публичных и парламентских дебатов по соответствующему конституционному законопроекту.

В самоуправляемых городах Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти все последующие местные выборы будут проводиться в соотношении один мажоритарный депутат на четыре избранных по пропорциональной системе. В других муниципалитетах это соотношение составит один к двум.

Избирательный барьер на выборах в городское собрание-сакребуло Тбилиси составит 2,5%, а на выборах в другие городские собрания – не более 3,2%; Избирательная администрация будет реформирована, полностью профессионализирована и оптимизирована в соответствии с рекомендациями ОБСЕ / БДИПЧ.

По словам Папуашили, единственный вопрос меморандума, который остается открытым на данном этапе, касается избирательного барьера и его снижения.

Сегодняшний день считает историческим один из лидеров партии "Граждане" - вице-спикер парламента Леван Иоселиани. По его словам, наконец удалось достичь договоренности и получить документ, который изменит избирательную систему в Грузии в лучшую сторону.

"Этот документ сделает выборы более понятными и заслуживающими доверия. Самое главное, что мы с Алеко Элисашвили (лидер партии "Граждане", депутат парламента) считаем, что очень хорошо выполнили свою задачу, ради которой вошли в парламент. Эти изменения сделают все последующие выборы более надежными", - сказал Иоселиани.

Папуашвили и Иоселиани призвали оставшуюся за стенами парламента оппозицию подключиться к обсуждению законопроекта и внести свой вклад в реформу избирательной системы.