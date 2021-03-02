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Палатки у здания парламента Грузии 2 марта 2021 года

Количество палаток перед зданием парламента Грузии увеличивается

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210302/251052750/Kolichestvo-palatok-pered-zdaniem-parlamenta-Gruzii-uvelichivaetsya.html

У здания парламента Грузии стоят более 20 палаток, которые принесли туда активисты оппозиционных партий и организаций

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Активисты оппозиционного "Движения за свободу" установили две новые палатки перед зданием парламента, их требования неизменны - досрочные выборы и освобождение политзаключенных.

По словам лидера движения Звиада Куправа, решение поставить палатки было принято после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили очередной раз заявил, что тема проведения досрочных парламентских выборов не рассматривается. По словам Куправа, если их требования не будут выполнены, количество палаток перед зданием парламента будет увеличиваться.

"В ближайшие дни мы планируем поставить еще несколько палаток. Мы присоединяемся к акции протеста, которая проходит на проспекте Руставели. Наше требование - освободить политзаключенных и в этом году уже узнать дату проведения досрочных выборов", - заявил Куправа в эфире Первого канала.

У здания парламента Грузии стоят более 20 палаток, которые принесли туда активисты оппозиционных партий и организаций.

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили
photo: Government of Georgia / FB
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Объединенная грузинская оппозиция распланировала на несколько дней вперед акции протеста в столице Грузии. В центре города уже проходили шествия и демонстрации, с утра 2 марта активисты оппозиции пикетировали входы в высший законодательный орган страны.

Следующая крупная акция оппозиции ожидается 5 марта у здания администрации правительства Грузии, 9 марта - пикет у здания министерства внутренних дел, 11 марта - у здания Тбилисского суда, 13 марта - шествие по проспекту Руставели и новая крупная акция протеста у здания парламента Грузии. Оппозиция требует проведения внеочередных парламентских выборов и освобождения так называемых "политзаключенных".

Накануне представители правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции провели встречу в президентской резиденции при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. В течение двух недель Евросоюз ждет от Грузии прогресса по выходу из политического кризиса в стране.

Темы:
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Теги:
Акция протеста, Оппозиция, Грузия


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