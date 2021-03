Президент Грузии призывает оппозицию проявить больше патриотизма

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала оппозицию Грузии за пикетирование парламента, в ходе которого депутаты пробирались на рабочие места через "коридор позора".

По предложению президента Евросовета Шарля Мишеля, в президентском дворце Орбелиани в понедельник вечером прошли переговоры премьера Грузии с лидерами оппозиции по урегулированию политического кризиса. По словам Мишеля, в течение двух недель Евросоюз ждет от Грузии прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Несмотря на это, оппозиция пока что от своих планов не отказалась. С утра 2 марта активисты оппозиции пикетировали входы в высший законодательный орган страны.