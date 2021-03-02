Президент Грузии призывает оппозицию проявить больше патриотизма

От нас ждут больше последовательности, больше конструктивности, больше государственного подхода, считает президент

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала оппозицию Грузии за пикетирование парламента, в ходе которого депутаты пробирались на рабочие места через "коридор позора".

По предложению президента Евросовета Шарля Мишеля, в президентском дворце Орбелиани в понедельник вечером прошли переговоры премьера Грузии с лидерами оппозиции по урегулированию политического кризиса. По словам Мишеля, в течение двух недель Евросоюз ждет от Грузии прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Несмотря на это, оппозиция пока что от своих планов не отказалась. С утра 2 марта активисты оппозиции пикетировали входы в высший законодательный орган страны.

"Европейский Союз, подключив высокую политическую фигуру к разрешению кризиса в Грузии, показал нам, что Европа не только не находится за пределами этого региона и этой страны, но, напротив, демократия, стабильность и развитие Грузии как никогда важны для Европы. На этом фоне удивляет сегодняшняя реакция, начиная с вопросов - где был президент, заканчивая пикетированием или новыми арестами", - говорится в заявлении президента.

Зурабишвили поблагодарила президента Европейского совета за его активное участие в переговорах, приветствовав конструктивное участие премьер-министра Ираклия Гарибашвили и представителей оппозиционных сил. Однако, по ее словам, то, что произошло вчера во дворце Орбелиани, не до конца обдумано.

"Неужели мы действительно не понимаем масштаб сделанного вчера заявления, уровень выраженной поддержки и то, что такое отношение требует от нас ответа, то есть взятия ответственности. От нас ждут больше последовательности, больше конструктивности, больше государственного подхода, то есть истинного патриотизма", - отметила президент.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Объединенная грузинская оппозиция распланировала на несколько дней вперед акции протеста в столице Грузии. В центре города уже проходили шествия и демонстрации.

По словам лидеров оппозиции, акции протеста могут быть отложены только в случае, если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.