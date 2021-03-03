Задержан еще один обвиняемый в нападении на офис оппозиции в Грузии

В Грузии задержали третьего обвиняемого в нападении на офис партии экс-президента Михаила Саакашвили

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Грузинские полицейские задержали еще одного 25-летнего мужчину за повреждение районного офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение" в городе Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Ранее по тому же факту были задержаны двое обвиняемых – мужчины в возрасте 25 и 27 лет.

По данным следствия, обвиняемый вместе сообщниками накануне вечером повредили окна офиса оппозиционной партии. Во время нападения в офисе никто не находился.

Полиция задержала двух молодых мужчин по горячим следам. Третьего обвиняемого полицейские задержали в результате следственных мероприятий на следующий день.

Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи". Задержанным грозит лишение свободы на срок до трех лет.