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Давид Залкалиани

Глава МИД Грузии отправился в Турцию с официальным визитом

photo: MFA of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (583)
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Sputnik Грузия
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Главный дипломат Грузии проведет переговоры с представителями руководства Турции

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в среду отправился в Турцию с официальным визитом, говорится в сообщении МИД Грузии.

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© AP Photo / Burhan Ozbilici
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В рамках визита глава внешнеполитического ведомства проведет встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, после чего министры сделают совместные заявления для представителей СМИ.

Также запланирована встреча Залкалиани с вице-президентом Турции Фаутом Октай.

В Анкаре министр иностранных дел Грузии также возложит цветы к могиле Мустафы Кемаля Ататютка.

Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2020 году составил около 1,6 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,1%. Торговый оборот между двумя странами сократился на 12,2% по сравнению с 2019 годом.

Темы:
Внешняя политика Грузии (583)
Теги:
Турция, Грузия, Давид Залкалиани


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