Глава МИД Грузии отправился в Турцию с официальным визитом

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в среду отправился в Турцию с официальным визитом, говорится в сообщении МИД Грузии.

В рамках визита глава внешнеполитического ведомства проведет встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, после чего министры сделают совместные заявления для представителей СМИ.

Также запланирована встреча Залкалиани с вице-президентом Турции Фаутом Октай.

В Анкаре министр иностранных дел Грузии также возложит цветы к могиле Мустафы Кемаля Ататютка.

Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2020 году составил около 1,6 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,1%. Торговый оборот между двумя странами сократился на 12,2% по сравнению с 2019 годом.