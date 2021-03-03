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Встреча главы МИД Грузии Лавида Залкалиани и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу

Торговые отношения, партнерство и перспективы – что обсудили главы МИД Грузии и Турции

photo: MFA of Georgia / FB
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210303/251063668/Torgovye-otnosheniya-partnerstvo-i-perspektivy--chto-obsudili-glavy-MID-Gruzii-i-Turtsii.html

Стороны обсудили важность Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Грузией и Турцией и выразили надежду, что в ближайшее время состоится его новое заседание

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Вице-премьер-министр Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани встретился сегодня с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках своего официального визита в Турцию.

Контейнерный грузовой поезд. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК)
© AP Photo / POOL
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По данным МИД, министры обсудили актуальные вопросы, вызовы, угрозы и перспективы, стоящие перед регионом. На совместной пресс-конференции было подчеркнуто стратегическое партнерство между двумя странами с акцентом на экономические проекты, которые обеспечивают устойчивое развитие региона и делают его стратегически важным.

Главы МИД отметили успешное сотрудничество в трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Грузия, которое эффективно реализуется.

"Этот формат уже доказал свою привлекательность, что проявляется на практике. Те важные проекты, которые реализуются и связывают Каспийский регион через Грузию с Турцией, а затем с Европой – Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, проект TANAP, Баку-Тбилиси-Карс – это то, что делает наш регион привлекательным для всех", – сказал Залкалиани.

По словам главы МИД Грузии, одной из основных тем на встрече стало развитие торгово-экономических отношений между странами.

"Несмотря на пандемию, наша торговля развивается, но есть неиспользованные возможности, и я думаю, что ратификация соглашения о свободной торговле между Турцией и Грузией еще больше углубит наше сотрудничество в этом направлении, даст возможность, чтобы наша продукция и продукция совместного производства была легкодоступна, что откроет для нее путь на европейский рынок", – отметил он.

Важность торговых отношений между странами отметил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, текущий объем торговли между странами составляет 1,8 миллиарда долларов. При этом, по мнению Чавушоглу, торговые отношения должны получить дальнейшее развитие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
AFP / ADEM ALTAN
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"Турция долгое время является крупнейшим торговым партнером Грузии. Объем торговли между нами составляет 1,8 миллиарда долларов, но нам нужно развивать еще больше. Наша цель – довести эту цифру до трех миллиардов долларов. Сегодня мы обсудили шаги, которые можем предпринять в период после пандемии. Многие наши компании вкладывают в Грузию очень крупные инвестиции. По мере развития этих отношений нам также необходимо пересмотреть их юридическую основу и более развить ее", – сказал Чавушоглу.

В свою очередь, Давид Залкалиани выразил признательность за непоколебимую позицию Турции в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за решительную поддержку Турцией интеграции Грузии в евроатлантическое пространство.

Стороны обсудили важность Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Грузией и Турцией и выразили надежду, что в ближайшее время состоится заседание Совета, отложенного из-за пандемии, что будет способствовать развитию отношений и более активному сотрудничеству между двумя странами.

Теги:
Давид Залкалиани, Мевлют Чавушоглу, Грузия, Турция

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