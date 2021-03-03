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Акция протеста оппозиции в столице Грузии, архивное фото

Грузинская оппозиция пригрозила властям бойкотом выборов в органы местного самоуправления

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Политика
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Оппозиция не согласна на предложение правящей партии рассматривать результаты предстоящих выборов в органы местного самоуправления в качестве плебисцита

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Если власти не освободят политзаключенных, оппозиция начнет рассматривать бойкот выборов в органы местного самоуправления как один из рычагов давления на власть, об этом журналистам заявил один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

Гиги Угулава. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии
© Sputnik / STRINGER
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По его словам, когда политические лидеры сидят в тюрьме, участвовать в выборах – не что иное, как фарс. Он также отметил, что оппозиция не согласна на предложение правящей партии "Грузинская мечта" рассматривать результаты предстоящих выборов в органы местного самоуправления в качестве плебисцита.

"Плебисцит очень прост – хотите вы внеочередных пропорциональных выборов или нет. Все остальное – искусственно. Для того, чтобы плебисцит не был сфальсифицирован, так же как и внеочередные выборы, необходимо реформировать ЦИК и выполнить соглашение от 8 марта, то есть освободить политических заключенных", – сказал Угулава.

В такой ситуации, как считает оппозиционный политик, появится доверие к ЦИК. В противном случае доверия не будет, отметил он.

"Хотят, пусть проводят внеочередные выборы. Хотят плебисцит или организуют полет на Луну, все равно доверия к нему не будет", – сказал Угулава.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
photo: courtesy of Salome Zourabichvili / FB
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Идея о проведении плебисцита вместо внеочередных выборов в качестве компромисса между оппозицией и правящей партии прозвучала на встрече сторон с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который призвал все стороны интенсивно работать над тем, чтобы кризисная ситуация в стране была нейтрализована.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы и собирается в течение двух недель проводить акции протеста, которые могут быть отложены, по словам лидеров, только в случае если возобновится процесс переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Протестующие требуют освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.

Теги:
Оппозиция, Протест, Грузия

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