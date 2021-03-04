Реформа выборов в Грузии: глава парламента призвал оппозицию к сотрудничеству

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе призвал оставшуюся за стенами парламента оппозицию подключиться к процессу обсуждения пакета поправок в Избирательный Кодекс.

Реформа избирательной системы является одним из требований части оппозиции, которая бойкотирует работу законодательного органа Грузии десятого созыва после парламентских выборов, которые прошли в стране осенью 2020 года.

В начале февраля партия "Граждане" и "Грузинская мечта" объявили о создании рабочей группы для избирательной реформой. Это стало первым шагом, предусмотренным меморандумом двух партий. Позже к меморандуму присоединились еще одна парламентская оппозиционная партия "Европейские социалисты". Изменения касаются как выборов в парламент, так и в органы местного самоуправления.

"Мы следили за дискуссией в связи с избирательной реформой. Как вам известно, оппозиция даже внесла этот вопрос в повестку дня переговоров. Хочу поблагодарить членов рабочей группы, которые работали над новым пакетом избирательной реформы. Этот пакет разработан с целью выполнения рекомендаций ОБСЕ, в котором учтен целый ряд реформ", – отметил Талаквадзе на заседание бюро.

Глава законодательного органа обратился к бойкотирующим парламентариям.

"Если вторая часть оппозиции хочет подключиться к процессу, если у них есть конкретные мнения, обоснованные предложения, процесс будет открыт в рамках трех рассмотрений для той оппозиции, которая хочет подключиться в рабочий процесс и участвовать рассмотрениях в парламенте", – заявил Талаквадзе.

Законопроект будет принят, если к работе парламента присоединятся еще 17 депутатов – для утверждения конституционных изменений требуется 113 голосов.

Инициированные поправки предусматривают введение электронной системы регистрации избирателей и электронной системы подсчета голосов, увеличивается срок внесения и рассмотрения жалоб на выявленные в ходе выборов нарушения. На следующих выборах будет также установлен избирательный барьер ниже пяти процентов. Порог будет определен в рамках публичных и парламентских дебатов по соответствующему конституционному законопроекту.

В самоуправляемых городах Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти все последующие местные выборы будут проводиться в соотношении один мажоритарный депутат на четыре избранных по пропорциональной системе. В других муниципалитетах это соотношение составит один к двум.

Избирательный барьер на выборах в городское собрание – сакребуло Тбилиси составит 2,5%, а на выборах в другие городские собрания – не более 3,2%. Избирательная администрация будет реформирована, полностью профессионализирована и оптимизирована в соответствии с рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ.