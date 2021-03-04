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Автопробег из Тбилиси в Рустави в поддержку Ники Мелия 4 марта 2021 года

"Свободу Мелия!" – грузинская оппозиция устроила протестное автошествие

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210304/251070500/Svobodu-Meliya--gruzinskaya-oppozitsiya-ustroila-protestnoe-avtoshestvie.html

Сторонники грузинской оппозиции намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока Ника Мелия не выйдет на свободу

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Активисты крупнейшей оппозиционной партии в Грузии "Единое национальное движение" устроили автомобильное шествие с требованием освободить их лидера Нику Мелия, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

Автоколонна проехала от проспекта Руставели в центре Тбилиси до тюрьмы №12 в городе Рустави (30 км от Тбилиси), где сейчас Мелия находится в заключении на время следствия.

Автопробег из Тбилиси в Рустави в поддержку Ники Мелия 4 марта 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Автопробег из Тбилиси в Рустави в поддержку Ники Мелия 4 марта 2021 года

В данный момент перед зданием исправительного учреждения проходит акция протеста, активисты и политики скандируют "Да здравствует Мелия!" и "Свободу Мелия!".

"Свобода Нике Мелия – это наш главный слоган. Сегодня мы пришли к руставской тюрьме, потому что Ника Мелия – незаконный заключенный. Он должен скорее покинуть тюрьму. Его освобождение будет для нас первым сигналом того, что власти готовы сесть за стол переговоров", – заявил журналистам один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили.

Лидеры оппозиционной партии заявляют, что акции протеста будут продолжаться, пока их требования не будут удовлетворены.

Тбилисский городской суд 17 февраля отправил Мелия в заключение до приговора суда по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года, после того как тот отказался выплачивать залог, избранный ему в качестве альтернативной меры пресечения. 23 февраля Мелия был арестован и помещен в тюрьму до приговора.

Арест Ники Мелия вызвал международный резонанс и стал причиной усугубления в стране политического кризиса.

Теги:
Протест, Грузия, Ника Мелия

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