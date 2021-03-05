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Руставская тюрьма

Погром офиса Нацдвижения в Гори: обвиняемые отправлены за решетку

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210305/251081724/Pogrom-ofisa-Natsdvizheniya-v-Gori-obvinyaemye-otpravleny-za-reshetku.html

Молодые люди, устроившие погром офиса ЕНД в Гори, заявили, что были под воздействием алкоголя

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Суд избрал заключение в качестве меры пресечения для обвиняемых в погроме офиса бывшей правящей партии Грузии "Единое национальное движение" в городе Гори (регион Шида Картли).

Полиция задержала четвертого подозреваемого в погроме офиса ЕНД в Гори>>

На судебном процессе сторона защиты потребовала освободить четырех задержанных по данному делу под залог. Обвиняемые также выступили на процессе и заявили, что не совершали преступления по политическим мотивам и готовы возместить нанесенный ущерб.

"Я извиняюсь за совершенное мной преступление, поскольку я был слишком пьян. У меня нет никаких политических взглядов, никаких политических побуждений. Все это произошло на фоне опьянения", - заявил один из подсудимых.

Нанесенный в результате погрома ущерб составил 1,5 тысячи лари (более 454,5 доллара).

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Нападение на офис оппозиционной партии в Грузии: подозреваемые задержаны

По данным следствия, вечером 2 марта обвиняемые повредили окна офиса оппозиционной партии.

Двое из них были задержаны по горячим следам в тот же день, во вторник вечером, а еще двоих арестовали на следующий день в результате оперативно-следственных мероприятий. Это молодые люди в возрасте 25-27 лет.

Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужого имущества".

Максимальное наказание за преступление составляет три года лишения свободы.

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