Оппозиция требует изменить Конституцию Грузии

Вокруг этой идеи вместе с политическими партиями объединились и представители неправительственных организаций

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузинская оппозиция выступает с инициативой внести поправки в Конституцию страны, которая, по их мнению, не отвечает сегодняшним основным вызовам.

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Представители оппозиции считают, что предыдущая версия Конституции Грузии была лучше, чем сегодняшняя. Свои требования представители оппозиции зафиксировали в меморандуме под названием "Власть народу, власть гражданину!"

"Нам нужны фундаментальные конституционные изменения, с включенностью многих людей, граждан Грузии, чтобы создать такую Конституцию, которой будет доверять народ. Нам нужно больше самоуправления, нужно передать больше власти гражданам", – заявил председатель партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Вокруг этой идеи вместе с политическими партиями объединились и представители неправительственных организаций.

"К сожалению, эта Конституция не сработала. Думаю, что пока мы не вернемся к той модели, реально не заберем у политической элиты возможность управлять и подстраивать под свои интересы законы, и особенно Конституцию, то до тех пор мы не сможем развивать страну в правильном направлении. Тот факт, что мы смогли объединиться вокруг этого важного вопроса, нужно поприветствовать", – отметил председатель партии "Лело" Мамука Хазарадзе.

Сразу после инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили в 2018 году в силу вступила обновленная Конституция – она предусматривает переход страны на парламентскую систему правления. Согласно закону, президент остался главой грузинского государства, гарантом единства и национальной независимости страны, верховным главнокомандующим сил обороны Грузии, а также представителем государства в международных отношениях.

Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления. С тех пор Конституция страны менялась несколько раз.