Итоговый отчет БДИПЧ по парламентским выборам и противоречивая реакция в Грузии

В окончательном докладе БДИПЧ выборы в Грузии хоть и названы демократическими и конкурентными, но с множеством замечаний как по поводу избирательного законодательства, так и поводу действий власти и судебных решений по подсчету голосов

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало свой заключительный доклад, основанный на выводах ограниченной Миссии по наблюдению за выборами во время парламентских выборов в Грузии 31 октября 2020 года, который вызвал шквал комментариев в Грузии.

По итогам выборов правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" смогла в третий раз сохранить власть и получить большинство в парламенте Грузии. Однако оппозиция утверждает, что выборы были сфальсифицированы и не признает их итогов, что привело страну к глубокому политическому кризису, выход из которого пока не найден.

Что написано в докладе

В окончательном докладе БДИПЧ выборы в Грузии хоть и названы демократическими и конкурентными, но с множеством замечаний, как по поводу избирательного законодательства, так и поводу действий власти и судебных решений по подсчету голосов.

Замечания БДИПЧ вызвали и поправки в избирательное законодательство за несколько месяцев до выборов. В документе говорится, что изменения были технически включены в законодательство, а повторяющийся и преходящий характер многих положений привел к существенной непоследовательности и нестабильности в правовой базе.

При этом в докладе указано, что парламент Грузии не учел ряд предыдущих рекомендаций БДИПЧ и Венецианской комиссии, в том числе и те, которые касались агитации, финансирования избирательной кампании, средств массовой информации, процесса подачи жалоб и апелляций и так далее.

Кроме того, в докладе указано, что существующие правила формирования избирательных комиссий привели к доминирующему представительству правящей партии, что негативно повлияло на общественное восприятие беспристрастности и независимости комиссий.

Также в докладе отмечено, что во время предвыборной кампании грань между правящей партией и государством часто была размыта, а часть заявлений представителей правящей партии были широко восприняты в обществе как подкуп голосов.

Раскритикован в докладе и день выборов. По мнению БДИПЧ многочисленное присутствие партийных координаторов и активистов, часто отслеживающих избирателей, наблюдалось за пределами большинства посещенных избирательных участков.

Кроме того, в докладе указано, что хотя тайна голосования в кабине для голосования в основном соблюдалась, запись на видео или фотографирование избирателей без их согласия способствовали потенциально пугающей обстановке на большинстве посещенных избирательных участков.

В докладе также подчеркивается, что правовая база для разрешения избирательных споров является сложной и неоправданно ограничительной, а сроки ее выполнения-короткими.

Также докладчики заметили, что рассмотрение жалоб после выборов было в значительной степени поверхностным процессом, в котором отсутствовали предметное расследование расхождений и заслуживающие доверия основания для принятия решений.

"Систематическое отклонение жалоб существенно ограничивало возможность обращения за эффективными средствами правовой защиты", – подчеркивается в докладе.

Мнения разошлись

В правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" докладом остались довольны.

"Сегодня была окончательно поставлена точка и было подтверждено, что выборы прошли в свободной и конкурентной среде с защитой основных прав... Заключение БДИПЧ является печатью для подтверждения той правды, которую нам было трудно доказать, но общество все равно все увидело", – сказал лидер правящей партии Мамука Мдинарадзе.

Прокомментировал он и замечания в докладе.

"Как и при других успешных выборах в мире, были недостатки, и мы всегда выражаем готовность, чтобы провести избирательную реформу так, чтобы будущий результат стал лучше предыдущего", – сказал Мдинарадзе.

Увидела подтверждение своей правды в докладе и грузинская оппозиция.

"Те нарушения, о которых говорится в докладе, и есть те фундаментальные нарушения, о которых мы говорим, как о повлиявших на результаты выборов", – сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Что дальше?

Оппозиция и власти сейчас находятся в стадии переговоров по шести пунктам требований. Среди них амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.

У них остается две недели, данные им европейскими партнерами, для достижения прогресса по договоренностям.