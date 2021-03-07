"Грузинская мечта" ждет компромисса от оппозиции

Оппозиция и власти сейчас находятся в стадии переговоров по шести пунктам требований и должны достичь минимального соглашения к середине марта

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая мечта" ждет от оппозиции компромисса, заявил один из лидеров партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

По итогам выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" смогла в третий раз сохранить власть и получить большинство в парламенте Грузии. Однако оппозиция утверждает, что выборы были сфальсифицированы, и не признает их итогов, что привело страну к глубокому политическому кризису, выход из которого пока не найден.

Правящая партия и оппозиция к середине марта должны достичь минимального соглашения для решения политического кризиса.

"У нас есть ожидания и определенная информация, что в ближайшие два-три дня представители оппозиционных партий предпримут шаги к компромиссу", – сказал Мдинарадзе.

По его словам, предложение от оппозиции будет компромиссным и прагматичным.

Оппозиция и власти сейчас находятся в стадии переговоров по шести пунктам требований. Среди них амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы, подготовка к местным выборам.