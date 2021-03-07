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Офис правящей партии Грузинская мечта

"Грузинская мечта" ждет компромисса от оппозиции

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210307/251094668/Gruzinskaya-mechta-zhdet-kompromissa-ot-oppozitsii.html

Оппозиция и власти сейчас находятся в стадии переговоров по шести пунктам требований и должны достичь минимального соглашения к середине марта

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая мечта" ждет от оппозиции компромисса, заявил один из лидеров партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

Парламент Грузии и палатки оппозиции на тротуаре 4 марта 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Четыре из шести: над какими требованиями оппозиции работает "Грузинская мечта"?

По итогам выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" смогла в третий раз сохранить власть и получить большинство в парламенте Грузии. Однако оппозиция утверждает, что выборы были сфальсифицированы, и не признает их итогов, что привело страну к глубокому политическому кризису, выход из которого пока не найден.

Правящая партия и оппозиция к середине марта должны достичь минимального соглашения для решения политического кризиса.

"У нас есть ожидания и определенная информация, что в ближайшие два-три дня представители оппозиционных партий предпримут шаги к компромиссу", – сказал Мдинарадзе.

По его словам, предложение от оппозиции будет компромиссным и прагматичным.

Оппозиция и власти сейчас находятся в стадии переговоров по шести пунктам требований. Среди них амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы, подготовка к местным выборам.

Теги:
Оппозиция, Грузинская мечта

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