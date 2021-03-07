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Оппозиционный политик Гоги Цулая покидает ряды Свободной Грузии

Оппозиционный политик Гоги Цулая покидает ряды "Свободной Грузии"

photo: Gogi Tsulaia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (317)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210307/251096810/Oppozitsionnyy-politik-Gogi-Tsulaya-pokidaet-ryady-Svobodnoy-Gruzii.html

Политик не исключает вступления в ряды другой партии или создания новой. Он также отметил, что Кутаиси нужно вернуть статус парламентского города

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Оппозиционный политик Гоги Цулая принял решение покинуть партию "Свободная Грузия", чтобы продолжить, по его словам, более эффективно бороться с сегодняшней властью. Об этом политик заявил на брифинге под открытым небом перед зданием бывшего парламента в Кутаиси.

По словам Цулая, индивидуально он сможет добиться больших результатов в борьбе с "Грузинской мечтой".

"Мы уже много лет ведем совместную борьбу, но пришло время, настал тот этап, когда я принял решение покинуть партию и бороться до полной победы", - сказал Цулая.

Цулая не исключает вступления в ряды другой партии или создания новой. Он также отметил, что Кутаиси нужно вернуть статус парламентского города.

Лидер "Свободной Грузии" Каха Кукава уже пожелал Гоги Цулая успехов. Гоги Цулая занимал должность сопредседателя партии "Свободная Грузия"и лидера региональной организации в Имерети.

"Свободная Грузия" - партия консервативного направления, созданная в 2010 году нынешним лидером партии Кахой Кукавой и его единомышленниками. Партия позиционирует себя как "конструктивную оппозицию" властям, выступая за правовую реформу, увеличение госфинансирования здравоохранения и образования, евроинтеграцию и разрешение конфликтов с Россией.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (317)

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