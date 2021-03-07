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Полиция дежурит во время акции протеста оппозиции у резиденции Бидзины Иванишвили

В Тбилиси проходит протестное шествие с требованием отставки Гарибашвили

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (317)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210307/251096957/V-Tbilisi-prokhodit-protestnoe-shestvie-s-trebovaniem-otstavki-Garibashvili.html

Протестующие требуют проведения досрочных выборов и незамедлительной отставки премьер-министра страны

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Гражданские активисты и представители оппозиции в эти минуты начали протестное шествие от здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси к резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили, передает корр. Sputnik с места событий.

Вид на город Тбилиси - солнечная погода, мост Мира
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии разразился новый скандал с тайными аудиозаписями

Протестующие требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Поводом для акции послужила аудиозапись, прозвучавшая в эфире оппозиционного телеканала "Пирвели" с участием якобы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сына основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Беры и главы специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе. В аудиозаписях, по данным телекомпании, идет речь о расправе над неугодными Бере Иванишвили комментаторами в его социальных сетях.

"Нашим основным требованием по-прежнему остается проведение досрочных выборов, но пока наше требование будет выполнено, мы требуем незамедлительной отставки премьер-министра страны, Ираклия Гарибашвили, который является одним из авторов этого ужаса и насилия", - говорит один из участников акции.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (317)

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