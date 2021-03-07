У резиденции Бидзины Иванишвили участники акции и полиция выясняют отношения

Полиция не позволяет участникам акции раскрасить стены у резиденции оскорбительными граффити. О задержанных на акции пока не сообщается

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. На акции протеста у резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили не обошлось без инцидента с полицией, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.

Столкновение между правоохранителями и активистами началось после того, как полиция помешала протестующим сделать на стенах непосредственно у входа в резиденцию несколько оскорбительных надписей.

Активисты называют полицейских "рабами", а Беру Иванишвили - сына миллиардера - "маньяком".

"Бера, ты за все ответишь", - говорится в одной из граффити. Также на стенах пишутся нецензурные выражения.

Всего на акции собрались более двух десятков человек. Они требуют предать суду участников скандальной аудиозаписи, прозвучавшей накануне в эфире оппозиционного телеканала "Пирвели".

По данным СМИ, в аудиозаписях разговор ведется между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сыном Бидзины Иванишвили Берой и главой специальной службы госохраны Анзором Чубинидзе. Речь идет о расправе с неугодными Бере Иванишвили комментаторами в его социальных сетях.

Протестующие также требуют отставки премьер-министра страны.