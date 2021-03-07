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Шествие сторонников ЕНД

У резиденции Бидзины Иванишвили участники акции и полиция выясняют отношения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (318)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210307/251097614/U-rezidentsii-Bidziny-Ivanishvili-uchastniki-aktsii-i-politsiya-vyyasnyayut-otnosheniya.html

Полиция не позволяет участникам акции раскрасить стены у резиденции оскорбительными граффити. О задержанных на акции пока не сообщается

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. На акции протеста у резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили не обошлось без инцидента с полицией, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.

Движение “Для Грузии” провело акцию протеста у резиденции Иванишвили - видео
© Sputnik / Alex Shlamov
У резиденции Бидзины Иванишвили прошла новая акция протеста - видео

Столкновение между правоохранителями и активистами началось после того, как полиция помешала протестующим сделать на стенах непосредственно у входа в резиденцию несколько оскорбительных надписей.

Активисты называют полицейских "рабами", а Беру Иванишвили - сына миллиардера - "маньяком".

"Бера, ты за все ответишь", - говорится в одной из граффити. Также на стенах пишутся нецензурные выражения.

Всего на акции собрались более двух десятков человек. Они требуют предать суду участников скандальной аудиозаписи, прозвучавшей накануне в эфире оппозиционного телеканала "Пирвели".

По данным СМИ, в аудиозаписях  разговор ведется между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сыном Бидзины Иванишвили Берой и главой специальной службы госохраны Анзором Чубинидзе. Речь идет о расправе с неугодными Бере Иванишвили комментаторами в его социальных сетях.

Протестующие также требуют отставки премьер-министра страны.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (318)
Теги:
Бера Иванишвили, Акция, Тбилиси, Грузия

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