Талаквадзе вместо Гарибашвили - Бурджанадзе о том, кому вести переговоры

Лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" считает, что поскольку главным вопросом переговоров являются досрочные парламентские выборы, то и за столом переговоров должен сидеть не премьер, а спикер парламента

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Все больше оппозиционных партий против того, чтобы переговоры с ними от правящей партии вел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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Как заявила журналистам лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, за столом переговоров вместо Гарибашвили должен сидеть спикер парламента Арчил Талаквадзе.

По ее словам, было совершенно непонятно, почему от лица правящей партии на встрече с оппозицией с участием президента Евросовета Шарля Мишеля присутствовал Ираклий Гарибашвили.

"Речь идет о парламентских выборах. Гораздо логичнее и адекватнее, чтобы на такого рода встречах присутствовал спикер парламента, а не премьер-министр. Не то что переговоры и Брюссель, думаю, что Гарибашвили вообще не появится, поскольку с момента распространения первой информации об этих аудиозаписях прошло более 24 часов, а он еще не сделал заявления. Поэтому Гарибашвили, по идее, и в Брюссель не должен ехать", - сказала Бурджанадзе.

Политик уверена, что премьер Гарибашвили должен немедленно уйти в отставку и должны быть объявлены досрочные выборы, иначе народ "повалит" на улицы и ситуация станет неуправляемой, что не устраивает ни власти, ни оппозицию.

Как заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель после встречи с обеими сторонами в Тбилиси, в середине марта в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где рассмотрят текущую политическую ситуацию в стране. Он выразил надежду, что к этому времени стороны придут к определенному консенсусу и найдут пути выхода из политического кризиса.