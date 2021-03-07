23:42 07 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Нино Бурджанадзе. Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года

Талаквадзе вместо Гарибашвили - Бурджанадзе о том, кому вести переговоры

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (320)
148 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1a/251013915.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210307/251099739/Talakvadze-vmesto-Garibashvili---Burdzhanadze-o-tom-komu-vesti-peregovory.html

Лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" считает, что поскольку главным вопросом переговоров являются досрочные парламентские выборы, то и за столом переговоров должен сидеть не премьер, а спикер парламента

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Все больше оппозиционных партий против того, чтобы переговоры с ними от правящей партии вел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Грузинская мечта" считает аудиозаписи с участием сына Бидзины Иванишвили фальсификацией>>

Как заявила журналистам лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, за столом переговоров вместо Гарибашвили должен сидеть спикер парламента Арчил Талаквадзе.

По ее словам, было совершенно непонятно, почему от лица правящей партии на встрече с оппозицией с участием президента Евросовета Шарля Мишеля присутствовал Ираклий Гарибашвили.

Парламент Грузии и палатки оппозиции на тротуаре 4 марта 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Четыре из шести: над какими требованиями оппозиции работает "Грузинская мечта"?

"Речь идет о парламентских выборах. Гораздо логичнее и адекватнее, чтобы на такого рода встречах присутствовал спикер парламента, а не премьер-министр. Не то что переговоры и Брюссель, думаю, что Гарибашвили вообще не появится, поскольку с момента распространения первой информации об этих аудиозаписях прошло более 24 часов, а он еще не сделал заявления. Поэтому Гарибашвили, по идее, и в Брюссель не должен ехать", - сказала Бурджанадзе.

Политик уверена, что премьер Гарибашвили должен немедленно уйти в отставку и должны быть объявлены досрочные выборы, иначе народ "повалит" на улицы и ситуация станет неуправляемой, что не устраивает ни власти, ни оппозицию.

Как заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель после встречи с обеими сторонами в Тбилиси, в середине марта в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где рассмотрят текущую политическую ситуацию в стране. Он выразил надежду, что к этому времени стороны придут к определенному консенсусу и найдут пути выхода из политического кризиса.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (320)
Теги:
Нино Бурджанадзе, Политика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Молодежь на акции против ковид-ограничений. Люди в масках
Лица в масках: молодежь в Тбилиси требует отменить комендантский час - фото
У резиденции Иванишвили прошла акция с требованием отставки премьера Грузии - видео
У резиденции Иванишвили прошла акция с требованием отставки премьера Грузии - видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться