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Васил Маглаперидзе

Васил Маглаперидзе покидает пост зампредседателя "Грузинской мечты"

photo : courtesy of First Channel / Georgian Broadcaster
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (321)
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Эту должность Маглаперидзе занимал с января 2021 года, до этого времени он руководил Общественным вещателем Грузии

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Васил Маглаперидзе покидает пост заместителя председателя партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" из-за проблем со здоровьем, об этом он написал на собственной странице в Facebook.

"Все-таки, на всякий случай, чтобы не возникли какие-нибудь дурацкие версии, я покидаю политический пост из-за состояния здоровья. Определенное время я не смогу вести активную деятельность, а так мои предпочтения и взгляды не меняются", – написал Маглаперидзе.

მაინც, ყოველი შემთხვევისთვის, რამე სულელური ვერსიები რომ არ გაჩნდეს, ვინაიდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გარკვეული...

Опубликовано ვასილ მაღლაფერიძე Воскресенье, 7 марта 2021 г.

По его словам, он готов представить и справку в доказательство того, что ему пришлось пропустить рабочие дни по уважительной причине.

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в январе провела свой первый съезд без основателя – грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили – и выбрала себе нового председателя и новый политсовет. Им стал Ираклий Кобахидзе. На съезде также было озвучено, что в "Грузинской мечте" появилась должность заместителя председателя партии и им стал бывший глава Общественного вещателя Васил Маглаперидзе.

18 августа 2020 года гендиректор ОВГ Васил Маглаперидзе, который занимал эту должность с января 2017 года, подал в отставку. Причиной ухода Маглаперидзе назвал предстоящие выборы в парламент Грузии.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (321)

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