В Грузии появилось новое политическое движение

В видеообращении политик рассказала об основной цели своего движения – это борьба с коррупцией и несправедливостью в стране

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Оппозиционный политик Элене Хоштария основала новое политическое движение под названием "Дроа", что в переводе с грузинского значит "Пришло время" или "Пора".

Накануне Хоштария распространила видеообращение в YouTube, где рассказала об основной цели нового движения – это борьба с коррупцией и несправедливостью в стране. Презентация нового движения запланирована на конец марта.

"Пришло время показать властям, что мы видим все, что происходит, и что мы не будем с этим мириться. Я буду разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, фальсификаторов, воров, членов клана, непотизм… Я разоблачу всякую несправедливость и не смирюсь с ней. Вы можете защитить ваши права, защитить от несправедливости свою семью, жителей вашего села, города, района. В этом вы не будете одиноки. Мы не оставим ни одного человека, который борется с несправедливостью", – говорит Хоштария в видеообращении.

В конце декабря 2020 года Хоштария решила покинуть ряды оппозиционной парламентской партии "Европейская Грузия – движение за свободу". Тогда и стало известно о ее планах создания новой политической платформы.

Чем известна Хоштария?

Элене Хоштария – один из ярких представителей нового поколения в грузинской политике. Ей 40 лет, она, кстати, выпускница МГИМО, что не мешает ей быть в числе грузинских политиков, наиболее жестко настроенных в отношении России. Именно она летом 2019 возглавила кампанию по удалению из зала парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова.

Запомнилась она и тем, что ходила на заседания со свистком и в футболке с надписью "Стыдно", выражая протест против выдвижения "Грузинской мечтой" Георгия Гахария кандидатом на пост премьера.

В парламент прошлого созыва она вошла по спискам Единого Нацдвижения, но после раскола примкнула к бывшим соратникам Саакашвили, вступив в "Европейскую Грузию". Три года назад пыталась стать мэром Тбилиси, но заняла пятое место.