Оппозиция проводит очередную акцию протеста в Тбилиси

Акцию все с теми же требованиями досрочных выборов и освобождения политзаключенных оппозиция с учетом погодных условий - в Тбилиси идет мокрый снег - проводит на машинах

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) проводят автомарш протеста в Тбилиси.

В Тбилиси проходит протестное шествие с требованием отставки Гарибашвили>>

Участники акции собрались у штаба председателя партии Ники Мелия в Глданском районе столицы и отсюда на автомобилях отправились к площади Республики и далее к правительственной канцелярии.

Их главные требования остаются неизменными - досрочные парламентские выборы, освобождение так называемых "политзаключенных" и отставка премьер-министра Гарибашвили.

"Мы выражаем поддержку Нике Мелия. Два наших основных требования - это освобождение политзаключенных и досрочные парламентские выборы. Власть - это не только министерства, это также райсоветы, и, следовательно, наш протест распространяется и на органы самоуправления", - сказал член "ЕНД" Звиад Куправа.

Участники акции также требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури. По их словам, после аудиозаписей, прозвучавших в эфире оппозиционного телеканала "Пирвели", которые дискредитируют сына миллиардера Бидзины Иванишвили Беру и высокопоставленных чиновников, последние не могут оставаться на своих должностях.

Акции протеста в Грузии перешли в активную фазу после ареста лидера ЕНД Ники Мелия. Оппозиция называет его политзаключенным и требует немедленного освобождения. Для деэскалации политического кризиса в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель, который призвал стороны к диалогу и дал им двухнедельный срок прийти к компромиссу.