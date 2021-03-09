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Автопробег оппозиции и сторонников ЕНД с требованием об освождении Ники Мелия

"Протест не ослабеет" – грузинские оппозиционеры устроили автопробег по Аджарии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210309/251112142/Protest-ne-oslabeet--gruzinskie-oppozitsionery-ustroili-avtoprobeg-po-Adzharii-.html

Активисты с флагами совершают автомобильное шествие по всем районам черноморского края Аджария

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Лидеры оппозиционной партии "Единое национальное движение" и представители молодежного крыла партии устраивают протестное автомобильное шествие по черноморскому краю Аджария, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Акция началась у здания мэрии района Кобулети и завершится в районе Хуло. Цель мероприятия – подготовка к анонсированной на 20 марта акции протеста в Тбилиси. Главные требования протестующих неизменны – проведение досрочных парламентских выборов и освобождение председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

"Мы отложили анонсированную на 13 марта акцию, поскольку уважаем наших международных партнеров и не хотим мешать переговорам. Но это не значит, что протест ослабится. Мы начинаем встречи с населением, чтобы позвать всех в столицу 20 марта", – заявил член ЕНД Бондо Тедорадзе.

Акции протеста в Грузии перешли в активную фазу после ареста лидера ЕНД Ники Мелия. Оппозиция называет его политзаключенным и требует немедленного освобождения. Для деэскалации политического кризиса в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель, который призвал стороны к диалогу и дал им двухнедельный срок прийти к компромиссу.

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