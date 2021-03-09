Акция в центре Тбилиси - участники требовали отставки премьера

Участники акции заявляли, что скандальные аудиозаписи с участием Гарибашвили веский повод для его отставки

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Перед правительственной канцелярией завершилась очередная акция НПО и представителей оппозиционных политических партий с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Граждане" требуют расследования подлинности скандальных аудиозаписей в парламенте Грузии>>

По словам участников, запись телефонного разговора премьер-министра с сыном миллиардера Бидзины Иванишвили Берой веская причина для его отставки. Протестующие также требуют расследования дела и наказания других участников скандальных аудиозаписей.

"Мы собрали 520 подписей, передали их в прокуратуру и потребовали расследования всего этого, чтобы следствие могло объяснить, что происходит в этой стране и что происходит в этих записях в целом. Это цель нашего протеста", - сказал руководитель Центра реформы правоохранительных органов Звиад Куправа.

Плотный кордон полицейских не помешал участникам акции оставили символические письма у канцелярии, в которых Гарибашвили именуется "Хаким-пашой".

Протестные акции с требованием отставки Гарибашвили проходят уже третий день.

Сегодня же Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту незаконной записи частных телефонных разговоров.

По данным прокуратуры, уголовное дело возбужденно по статье "нарушение тайны частной коммуникации". В частности, прокуратура расследует факт, содержащий признаки самовольной записи или прослушивания частных переговоров, а также незаконного использования и распространения записей частной коммуникации и информации, полученных с применением технических средств.

Телекомпания TV Pirveli 6 марта обнародовала записи компрометирующих разговоров сына основателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Беры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и главой специальной службы госохраны Анзором Чубинидзе. В аудиозаписях речь идет о расправе над неугодными Бере Иванишвили комментаторами в его социальных сетях.