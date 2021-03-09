МИД Грузии опроверг информацию о золоте в грузинской гробнице в Азербайджане

Ни один из источников не подтвердил информацию или какие-либо доказательства этой информации, заявили в ведомстве

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Распространенная информация об обнаружении грузинской исторической гробницы и 12 тонн золота в ней на территории Азербайджана не подтвердилась, сообщает МИД Грузии.

По данным ведомства, информация была проверена у нескольких источников.

"Были проверены несколько источников, в том числе представители исторической диаспоры - местное население, а также мы связались с азербайджанской стороной, ни один из источников не подтвердил информацию или какие-либо доказательства этой информации", - сказали в МИД.

Один из грузинских телеканалов сегодня распространил информацию о том, что при археологических раскопках в двух азербайджанских селах в грузинской гробнице обнаружили золото, после чего населенные пункты были закрыты.