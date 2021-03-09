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Натия Турнава на брифинге

"Говорить не о чем" - глава Минэкономики Грузии ответила противникам ГЭС

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Энергетика Грузии (235)
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Компания, осуществляющая строительство, по контракту обязана вести геологический мониторинг во время осуществления всех работ по строительству, заявил министр

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. С теми, кто разделяет два мнения – кампанию "АнтиГЭС" и ксенофобскую риторику, говорить не о чем, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в парламенте.

Турнава в парламенте вместе с главой Минэкологии Леваном Давиташвили ответила на вопросы по поводу каскада "Намахвани ГЭС".

Акция протеста против строительства НамахваниГЭС 28 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Министры ответили на вопросы населения в связи с проектом Намахвани ГЭС

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Строительство ГЭС еще не началось, а уже вызвало бурный протест среди граждан. Противники ГЭС постоянно проводят акции протеста с требованием прекратить строительство и обвиняют власти в передаче грузинской земли иностранцам.

"В целом движение "Нет грузинским ГЭС" вредит нашим интересам, а что касается ксенофобских высказываний и языка ненависти, хочу напомнить, что это действие карается законодательством Грузии", - сказала Турнава.

Она также пояснила вопрос передачи земли турецкой компании.

Плотина ГЭС
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси протестуют против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии

"Это передача земли с условием, что будут выполнены инвестиционные обязательства – государству безвозмездно передадут дорогу протяженностью 28 километров, будет выплачен налог на имущество в размере 120 миллионов долларов", - пояснила Турнава.

Она также пояснила важность строительства ГЭС.

"Мы развиваем сети и делаем все, чтобы быть более интегрированными в энергорынок, у нас есть и импорт, и экспорт со всеми четырьмя соседями, но речь идет о масштабах и о том, в какой мере в будущем мы будем зависеть от импорта, и если станем зависимы, о каких цифрах идет речь", - сказала Турнава.

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В то же время министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Леван Давиташвили еще раз подчеркнул, что ГЭС не несет никакой опасности для окружающей среды и более того, компания, осуществляющая строительство, по контракту обязана вести геологический мониторинг во время осуществления всех работ по строительству.

Каскад "Намахвани ГЭС" соединит две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.

Темы:
Энергетика Грузии (235)
Теги:
Леван Давиташвили, Экология, энергетика, Грузия, Натия Турнава

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