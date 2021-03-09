Глава Службы госохраны Грузии прокомментировал скандальные аудиозаписи

Чубинидзе признал, что действительно ездил к семьям молодых людей и выяснял реальность угроз для Беры Иванишвили

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Глава Специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе прокомментировал скандальные записи со своим участием и участием сына основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Беры.

Телекомпания TV Pirveli обнародовала записи компрометирующих разговоров якобы сына основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Беры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашивили и главой специальной службы госохраны Анзором Чубинидзе.

По словам Чубинидзе записи относятся к 2010 – 2011 годам, но они смоделированы.

"Это был конец 2010 года - начало 2011. Это период, когда Бидзина Иванишвили еще не делал заявления о приходе в политику. В это время я был руководителем охраны Бидзины Иванишвили и его семьи. В то время реагирование на все провокационные заявления, а также ругательства и содержащие угрозы заявления было моей прямой обязанностью", - сказал Чубинидзе.

По его словам, он действительно ездил к семьям молодых людей и выяснял реальность угроз. При этом, он подчеркнул, что Ираклий Гарибашвили никогда не участвовал в его встречах с молодыми людьми.

Между тем, генпрокуратура уже возбудила уголовное дело по статье "нарушение тайны частной коммуникации". В частности, прокуратура расследует факт, содержащий признаки самовольной записи или прослушивания частных переговоров, а также незаконного использования и распространения записей частной коммуникации и информации, полученных с применением технических средств.

При этом в прокуратуре отмечают, что расследование не направлено на публикацию телекомпанией аудиозаписей, а проводится по поводу самого факта записи частных разговоров.