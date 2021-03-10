Бера Иванишвили: и сейчас призову к ответу оскорбившего мою семью

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Сын основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили рэпер Бера сделал первый комментарий после публикации скандальных аудиозаписей и рассказал все подробности.

Телекомпания TV Pirveli 6 марта обнародовала записи компрометирующих разговоров Беры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашивили и главой специальной службы госохраны Анзором Чубинидзе. В разговоре якобы Бера дает задание расправиться с оскорбившими его в социальных сетях.

"Это происходило летом 2011 года, я тогда был тинейджером 15-16 лет. Сказать правду, для меня было шоком оскорбления и проклятия в мой адрес и в адрес моей семьи, которых я до этого никогда не слышал. Для меня самым возмутительным было массовое нападение на моих поклонников 10-11 лет со стороны больших групп из 100 – 200 человек. Там были угрозы, какие-то порнографические картинки. Они писали детям: "Мы придем к тебе", "Бера тебя не защитит", "У Беры рак", они говорили такие гадости, которые я не повторю в прямом эфире. И на это у родителей нескольких детей была адекватная реакция, они связались с нами, а мы были обязаны передать это службе охраны, которая с соблюдением всех законов, этики и морали навестила этих людей", - сказал Бера в эфире телекомпании Imedi.

При этом он отметил, что в записях даже слышно, что при разговорах с несовершеннолетними детьми присутствовали взрослые, и в целом это было лишь словесное предупреждение.

При этом Иванишвили отказался комментировать аутентичность аудиозаписей, отметив, что придерживается той же позиции, что и раньше.

"Я скажу прямо, если кто-то обматерит меня или коснется моей семьи, которая для меня самое святое и ценное, я такого человека призову к ответу и сейчас. Покажите мне грузина, который думает по-другому, хотя бы одного", - сказал Иванишвили.

При этом он назвал нереальными предположения, что записи были сделаны позднее.

"Давайте представим, что "Грузинская мечта" слушает Ираклия Гарибашвили, Анзора Чубинидзе и меня, а после передает эти записи оппозиционным каналам, но не знает даты, когда слушала. С другой стороны, все знают, что когда одна из партий была у власти, осуществлялось тотальное прослушивание, не только несовершеннолетнего Беры, но и тех, кто был им интересен", - сказал Иванишвили.

При этом он отметил, что все это было тотальной кампанией, чтобы спровоцировать его семью.

"Как вы думаете, если бы мы в чем-то ошиблись, они нас простили бы?" - сказал Бера.

Он также отметил, что часто является жертвой буллинга в соцсетях.

"С прошлого лета на мою страницу в Tik Tok жалуются сотни человек и мой аккаунт поврежден. Когда я постил видео с моим сыном и женой, на него жаловались, утверждая, что это порнография, террористический призыв и опасный контент, и когда я связался с менеджерами Tik Tok, они сказали, что Tik Tok есть у миллиарда людей и это первый случай в истории аппликации, когда так нападают на человека", - сказал Бера.

Говоря о планах на будущее, Бера заявил, что в ближайшее время отправится в Южную Корею и там у него будут интересные дуэты.

А пока Генеральная прокуратура Грузии уже возбудила уголовное дело по статье "нарушение тайны частной коммуникации". В частности, прокуратура расследует факт, содержащий признаки самовольной записи или прослушивания частных переговоров, а также незаконного использования и распространения записей частной коммуникации и информации, полученных с применением технических средств.

При этом в прокуратуре отмечают, что расследование не направлено на публикацию телекомпанией аудиозаписей, а проводится по поводу самого факта записи частных разговоров.