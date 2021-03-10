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Новый глава администрации правительства Илья Дарчиашвили

Администрацию правительства Грузии возглавил Илья Дарчиашвили: что о нем известно?

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (183)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210310/251124138/Administratsiyu-pravitelstva-Gruzii-vozglavil-Ilya-Darchiashvili-chto-o-nem-izvestno.html

Главой своей администрации премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выбрал профессионального дипломата

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Новым руководителем администрации правительства Грузии назначен Илья Дарчиашвили, сообщает пресс-служба правительства.

Директор информационно-аналитического департамента министерства внутренних дел Кахабер Кемоклидзе
photo: The First Chanell
Глава администрации правительства Грузии покинул пост спустя 20 дней после назначения

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили лично сообщил Дарчиашвили о назначении и пожелал ему успехов на новом поприще.

Должность руководителя администрации правительства стала вакантной в конце февраля, после того, как Кахабер Кемоклидзе приняла решение уйти в отставку, проработав на этом посту всего 20 дней.

Что касается Дарчиашвили, до недавнего времени он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Польше, а до того – послом по особым поручениям. В разные годы он был первым заместителем министра регионального развития и инфраструктуры Грузии, исполнительным директором и первым заместителем директора Фонда муниципального развития.

Дарчиашвили является выпускником Тбилисского государственного университет им. Иване Джавахишвили и магистром бизнес администрирования Гренобльской школы менеджмента во Франции.

Темы:
Правительство Грузии (183)
Теги:
Правительство Грузии, Грузия

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