Администрацию правительства Грузии возглавил Илья Дарчиашвили: что о нем известно?

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Новым руководителем администрации правительства Грузии назначен Илья Дарчиашвили, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили лично сообщил Дарчиашвили о назначении и пожелал ему успехов на новом поприще.

Должность руководителя администрации правительства стала вакантной в конце февраля, после того, как Кахабер Кемоклидзе приняла решение уйти в отставку, проработав на этом посту всего 20 дней.

Что касается Дарчиашвили, до недавнего времени он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Польше, а до того – послом по особым поручениям. В разные годы он был первым заместителем министра регионального развития и инфраструктуры Грузии, исполнительным директором и первым заместителем директора Фонда муниципального развития.

Дарчиашвили является выпускником Тбилисского государственного университет им. Иване Джавахишвили и магистром бизнес администрирования Гренобльской школы менеджмента во Франции.