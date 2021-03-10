Акция у офиса "Грузинской мечты" - полиция задержала несколько человек

Наиболее активные участники акции были задержаны после того, как мешали проезду машин с лидерами "Грузинской мечты" в офис партии

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Несколько человек - участников акции молодежного крыла "Европейская Грузия" и "Движения для Грузии" задержаны у центрального офиса "Грузинской мечты", сообщает корр. Sputnik с места событий.

Полиция вмешалась в акцию после того, как активисты встали на пути автомобиля одного из членов "Грузинской мечты" с транспарантом в руках, а некоторые из них попытались сесть на асфальт. Полицейским пришлось силой освобождать дорогу членам правящей партии, направляющихся на совещание в центральный офис.

Стоит отметить, что активисты протестуют против содержания аудиозаписи, транслировавшейся по телеканалу "ТВ Пирвели", и заявляют, что по этому поводу следовало начать расследование.

Участники акции требовали начать следствие по скандальным аудиозаписям с участием премьер-министра Ираклия Гарибашвили и сыном учредителя "Грузинской мечты" - миллиардера Бидзины Иванишвили Берой.

"Должно быть начато расследование, этот факт не должен оставаться безнаказанным. Безнаказанность будет означать, что закон в этой стране писан только для семьи Иванишвили", - сказал один из участников акции Лаша Элиадзе.

К этому времени акция у офиса "Грузинской мечты" закончилась.