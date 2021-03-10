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Мэр столицы Грузии Каха Каладзе

Каха Каладзе вне конкуренции: будет ли мэр Тбилиси баллотироваться на второй срок?

photo: Tbilisi City Hall / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (326)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210310/251130254/Kakha-Kaladze-vne-konkurentsii-budet-li-mer-Tbilisi-ballotirovatsya-na-vtoroy-srok.html

Правящая партия "Грузинская мечта" начала загодя готовиться к местным выборам и подбирать достойных кандидатов, естественно, больше всего их заботит ключевая позиция - кто будет мэром столицы

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Если мэр Тбилиси и один из самых рейтинговых политиков Грузии Каха Каладзе решит баллотироваться на второй срок на пост градоначальника, он будет безальтернативным, заявил член парламентского большинства Михаил Кавелашвили на брифинге.

Созар Субари
photo : Gakharia / FB
"Грузинская мечта" начала подготовку к выборам местной власти

В четверг "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сообщила о начале подготовки к выборам в органы местного самоуправления. Правящая партия уже приступила к консультациям по поводу кандидатов в мэры и депутатов сакребуло (горсовет и райсовет).

"У нас будет разный подход, будут обсуждения, рассмотрим всех кандидатов. Это обычный процесс. У нас еще есть время, чтобы отобрать желаемых кандидатов. У нашей столицы есть очень достойный мэр, и если Каха Каладзе вновь выдвинет свою кандидатуру, он будет безальтернативным и обязательно победит", - заявил Кавелашвили.

Сам мэр Тбилиси заявляет, что пока не решил для себя, будет ли он выставлять свою кандидатуру на второй срок.

Каха Каладзе занимает пост мэра столицы с конца 2017 года. До этого он был министром энергетики Грузии. В прошлом Каладзе успешный футболист, игрок итальянского футбольного клуба "Милан". Он также является генеральным секретарем партии "Грузинская мечта".

Согласно данным исследований Национального демократического института (NDI) в 2020 году, Каладзе занимает первые строчки в списке самых рейтинговых и успешных политиков.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (326)
Теги:
выборы, Грузинская мечта, Грузия

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