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Министр Юстиции Гоча Лорткипанидзе

Кресло министра юстиции Грузии становится вакантным - Лорткипанидзе отбывает в Гаагу

photo: Ministry of Justice / FB
Политика
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Sputnik Грузия
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Гоча Лорткипанидзе стал первым гражданином Грузии, который будет вершить правосудие в Международном уголовном суде

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе официально стал судьей Международного уголовного суда, сообщает пресс-служба министерства юстиции.

Лорткипанидзе вместе еще с пятью новоизбранными судьями 10 марта дал клятву судьи и вскоре приступит к исполнению своих обязанностей.

Гоча Лорткипанидзе
photo: Ministry of Justice / FB
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Действующий глава Минюста стал первым гражданином Грузии, занявшим пост судьи Международного уголовного суда. Он был избран на этот пост 19 декабря сроком на девять лет, будучи кандидатом в министры юстиции Грузии.

После назначения Лордкипанидзе придется выйти из состава правительства Грузии и сложить с себя полномочия министра юстиции, которые он исполнял всего неполных три месяца.

Гоча Лорткипанидзе родился 3 февраля 1964 года в Поти.

В 1995 году окончил Эвексский университет (Великобритания), учился в магистратуре Гарвардской школы права (США), в докторантуре Фордамской школе права. В 2007-2010 гг. был приглашенным исследователем Колумбийского университета, а затем адъюнкт-профессором этого же университета.

Лорткипанидзе в 2005-2009 гг. был советником премьер-министра по международному праву и иностранным делам, с 2013 года являлся заместителем министра юстиции.

С 24 декабря 2020 года является министром юстиции Грузии и вице-премьером. В декабре того же года Лорткипанидзе был избран судьей Международного уголовного суда.

Владеет грузинским, английским и русским языками. Женат, имеет двоих детей.

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