Премьер-министр Грузии посетит с рабочим визитом Баку

Для Ираклия Гарибашвили это будет первый визит в ранге премьер-министра после длительного перерыва

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ближайшее время посетит Азербайджан с рабочим визитом, заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе на встрече с президентом Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджанской Республики Мамедом Мусаевым.

Посол Грузии также предложил провести бизнес-форум в рамках заседания азербайджано-грузинской экономической комиссии.

Подчеркнув значимость продолжения деловых связей в трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Грузия, в ответ Мусаев предложил провести совместный бизнес-форум с участием бизнесменов трех стран.

Посол ответил согласием, выдвинув предложения относительно перспектив дальнейшего сотрудничества.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по решению организационных вопросов в преддверии проведения трехстороннего бизнес-форума Азербайджан-Турция-Грузия.

Для Гарибашвили это будет первый визит в ранге премьер-министра после длительного перерыва. Гарибашвили стал премьер-министром Грузии во второй раз 22 февраля.