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Здание парламента Грузии

Новая система местных выборов в Грузии: парламент подготовил первоначальный вариант

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210311/251133935/Novaya-sistema-mestnykh-vyborov-v-Gruzii-parlament-podgotovil-pervonachalnyy-variant.html

Как заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе поправки в Избирательный кодекс будут отправлены на рассмотрение БДИПЧ/ОБСЕ и не будут приняты до получения замечаний и рекомендаций

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии подготовили поправки в Избирательный кодекс Грузии на основании соглашения между правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и оппозиционной партией "Граждане" о проведении местных выборов осенью 2021 года.

Созар Субари
photo : Gakharia / FB
"Грузинская мечта" начала подготовку к выборам местной власти

Согласно поправкам, в Избирательном кодексе будет четко определено число депутатов в каждом сакребуло (совещательном органе) района. А также соотношение между депутатами, избираемыми по партийным спискам, и депутатами, баллотирующимися в одномандатных округах.

Самым большим, согласно поправкам, будет сакребуло Озургетского района, где будет 45 депутатов, а самым маленьким – сакребуло Казбегского района с 18 депутатами.

Всего же жители Грузии будут избирать депутатов 63 сакребуло, помимо Тбилиси. Число мажоритариев в районах будет составлять одну треть от общего числа депутатов. При этом к местным выборам проходной барьер во всех районах кроме Тбилиси для партий будет составлять 3% вместо 4%, как это прописано в действующем Избирательном кодексе.

Что касается сакребуло Тбилиси, то оно будет состоять из 50 депутатов, однако число мажоритариев сократится с 25 до 10 человек. Остальные 40 мест будут распределены между партиями, набравшими не менее 2,5% голосов, а не 4%, как это прописано в действующем законодательстве.

Палатки оппозиции на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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При этом, при проведении выборов местной власти ЦИК Грузии будет обязан осуществлять в электронном порядке процедуры регистрации избирателей, голосования, подсчета голосов и подведения итогов.

Регистрировать избирателей будут при помощи электронных регистраторов. А вот электронный подсчет голосов будет осуществляться на том количестве участков, которые дадут возможность подсчитать социологически результаты голосования в конкретном округе.

Как заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе поправки в Избирательный кодекс будут отправлены на рассмотрение БДИПЧ/ОБСЕ и не будут приняты до получения замечаний и рекомендаций.

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