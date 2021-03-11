Новая система местных выборов в Грузии: парламент подготовил первоначальный вариант

Как заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе поправки в Избирательный кодекс будут отправлены на рассмотрение БДИПЧ/ОБСЕ и не будут приняты до получения замечаний и рекомендаций

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии подготовили поправки в Избирательный кодекс Грузии на основании соглашения между правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и оппозиционной партией "Граждане" о проведении местных выборов осенью 2021 года.

Согласно поправкам, в Избирательном кодексе будет четко определено число депутатов в каждом сакребуло (совещательном органе) района. А также соотношение между депутатами, избираемыми по партийным спискам, и депутатами, баллотирующимися в одномандатных округах.

Самым большим, согласно поправкам, будет сакребуло Озургетского района, где будет 45 депутатов, а самым маленьким – сакребуло Казбегского района с 18 депутатами.

Всего же жители Грузии будут избирать депутатов 63 сакребуло, помимо Тбилиси. Число мажоритариев в районах будет составлять одну треть от общего числа депутатов. При этом к местным выборам проходной барьер во всех районах кроме Тбилиси для партий будет составлять 3% вместо 4%, как это прописано в действующем Избирательном кодексе.

Что касается сакребуло Тбилиси, то оно будет состоять из 50 депутатов, однако число мажоритариев сократится с 25 до 10 человек. Остальные 40 мест будут распределены между партиями, набравшими не менее 2,5% голосов, а не 4%, как это прописано в действующем законодательстве.

При этом, при проведении выборов местной власти ЦИК Грузии будет обязан осуществлять в электронном порядке процедуры регистрации избирателей, голосования, подсчета голосов и подведения итогов.

Регистрировать избирателей будут при помощи электронных регистраторов. А вот электронный подсчет голосов будет осуществляться на том количестве участков, которые дадут возможность подсчитать социологически результаты голосования в конкретном округе.

Как заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе поправки в Избирательный кодекс будут отправлены на рассмотрение БДИПЧ/ОБСЕ и не будут приняты до получения замечаний и рекомендаций.