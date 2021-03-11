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Шарль Мишель и Арчил Талаквадзе

Медиатор уже в пути: в Грузии ждут представителя президента Европейского совета

photo : press-service of the Parliament of Georgia
Политика
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Шведский дипломат будет мониторить диалог между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля – шведский дипломат Кристиан Даниэльссон приедет в Грузию в четверг для мониторинга переговоров властей и оппозиции, сообщает телеканал Imedi.

Миссия шведского дипломата, предположительно, начнется уже с завтрашнего дня. Известно, что в Тбилиси он проведет переговоры со сторонами, заинтересованными в диалоге, и будет тесно сотрудничать с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем для преодоления политического кризиса в стране.

Пятый раунд переговоров между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" должен состоятся до конца текущей недели.

"Мы готовимся к очень важной встрече. Ближайшие два-три дня действительно будут решающими в переговорах. Приезжает представитель Евросоюза... Это будет решающая встреча или встречи, которые покажут, мы идем к соглашению или к тупику", – заявил один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.

Кристиан Даниэльссон на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции. До этого он работал постоянным представителем Швеции. В 2011 году он был назначен заместителем генсека Европейской комиссии. В 2013 году он стал гендиректором по вопросам расширения, а с 2015 года – гендиректором по делам переговоров о расширении и соседских вопросов ЕС.

Шарль Мишель посетил Тбилиси с визитом 1-2 марта. Помимо встреч с официальными лицами, по его инициативе и непосредственном участии состоялась также встреча грузинских властей и оппозиции, во время которой европейский дипломат призвал стороны в течение двух недель прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса.

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