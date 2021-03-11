Европейская миграционная сеть создана по решению Совета Европейского Союза 14 мая 2008 года для сбора точной и достоверной информации по миграционным процессам

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грузия присоединилась к Европейской миграционной сети (The European Migration Network – EMN) в качестве наблюдателя, информацию распространяет Минюст Грузии.

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По данным ведомства, стороны уже подписали соответствующее соглашение. Впервые в своей истории Европейская миграционная сеть включила в список страны, не входящие в Европейскую экономическую зону, – Грузию и Молдову.

По мнению Министерства юстиции, соглашение является важным шагом на пути сотрудничества между ЕС и Грузией в области миграции и международной защиты. В рабочем соглашении изложены условия административного сотрудничества между Европейской комиссией и Грузией в рамках Европейской миграционной сети.

"Присоединение к Европейской миграционной сети позволит нам использовать лучший европейский опыт управления миграцией и, в то же время, лучше понять перспективы миграции с точки зрения Кавказа", – сказала генеральный директор Европейского центра миграции Моник Париа (Monique Pariat).

Как отметил министр юстиции Грузии, председатель правительственной комиссии по миграции Гоча Лорткипанидзе, включение в европейскую сеть очень важное событие для Грузии.

"Наша политика основана на принципе миграции и развития, который включает в себя исследование, анализ и обмен экспертными знаниями о текущих тенденциях миграции и возможных способах реагирования на них. Это те области, в которых Европейская миграционная сеть успешно работает", – сказал Гоча Лорткипанидзе.

ЕМС создана решением Совета Европейского Союза 14 мая 2008 года. Цель сети – предоставление точной, объективной, достоверной и сопоставимой информации по вопросам миграции и убежища для ведомств ЕС.