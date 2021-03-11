Грузию посетит глава МИД Венгрии

В рамках визита министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии и министерство инноваций и технологий Венгрии подпишут меморандум об интернационализации высшего образования

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Венгрии и внешней торговли Петер Сийярто посетит Грузию в рамках рабочего визита 12 марта, говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.

Первую встречу венгерский дипломат проведет с его грузинским коллегой вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Запланирована встреча Петера Сийярто с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и с министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава.

Кроме того, в рамках визита главы внешнеполитического ведомства Венгрии, между министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии и министерством инноваций и технологий Венгрии будет подписан меморандум о интернационализации высшего образования.

Еще один меморандум о научном и техническом сотрудничестве будет оформлен между Венгерским национальным офисом по исследованиям, развитию и инновациям и Минобразования Грузии. Свои подписи под документом поставят Петер Сийярто и министр образования Грузии Михаил Чхенкели.

Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.