Отчет IRI по выборам 2020 и разногласия в его оценке

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Международный республиканский институт опубликовал окончательное заключение по парламентским выборам в Грузии, который вызвал противоречивую оценку в Грузии.
По итогам выборов правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" смогла в третий раз получила большинство в парламенте Грузии. Однако оппозиция утверждает, что выборы были сфальсифицированы, и не признает их итогов, что привело страну к глубокому политическому кризису, выход из которого пока не найден.
Что написано в отчете
Хоть выборы в отчете IRI названы демократическими и конкурентными, у наблюдателей международной организации все же остались замечания по поводу проведения предвыборной кампании и самих выборов.
В частности, в отчете отмечено, что атмосфера запугивания, сообщения о злоупотреблении административными ресурсами, насилие в отношение журналистов и несбалансированные протоколы результатов выборов повлияли на доверие общества к результатам.
Наблюдатели также негативно оценили попытки оппозиции дискредитировать ЦИК, однако в то же время отметили размытие границ между правящей партией и правительством, а также участие государственных чиновников в предвыборной кампании.
Также замечания IRI вызвало формирование избирательных комиссий и слабый механизм рассмотрения жалоб по поводу голосования.
Отметили наблюдатели и поляризацию СМИ, а также дезинформационные кампании в социальных сетях.
Озабоченность IRI вызвало и присутствие представителей партий у избирательных участков. Также организация подчеркнула необходимость политического нейтралитета полиции и быстрого расследования фактов проявления насилия во время предвыборной кампании и в день выборов.
Также IRI отметил и слабые политические дебаты и их недостаток.
Противоречивая оценка
В правящей партии отчетом IRI довольны.
"Это ответ западного института на полностью абсурдные обвинения радикальной оппозиции. Я хочу обратиться к нашим оппонентам – правда всегда выигрывает и против нее никто ничего не сможет противопоставить. Нет никакого смысла придумывать фальшивые кампании", - сказал один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе.
Между тем в оппозиции продолжают утверждать, что выборы были сфальсифицированы.
"Заключения ОБСЕ или IRI значения уже не имеют. Сейчас надо думать о выходе из глубокого политического кризиса. Все миссии были ограничены из-за коронавируа и не могли видеть полной картины выборов. Поэтому у нас (оппозиции) есть своя позиция – нам нужно договориться по досрочным выборам", - сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
Что дальше
Оппозиция и власти сейчас находятся в стадии переговоров по пяти пунктам требований. Среди них амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.
У них остается неделя, данная им европейскими партнерами, для достижения прогресса по договоренностям.