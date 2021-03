Отчет IRI по выборам 2020 и разногласия в его оценке

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Международный республиканский институт опубликовал окончательное заключение по парламентским выборам в Грузии, который вызвал противоречивую оценку в Грузии.

По итогам выборов правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" смогла в третий раз получила большинство в парламенте Грузии. Однако оппозиция утверждает, что выборы были сфальсифицированы, и не признает их итогов, что привело страну к глубокому политическому кризису, выход из которого пока не найден.

Хоть выборы в отчете IRI названы демократическими и конкурентными, у наблюдателей международной организации все же остались замечания по поводу проведения предвыборной кампании и самих выборов.

В частности, в отчете отмечено, что атмосфера запугивания, сообщения о злоупотреблении административными ресурсами, насилие в отношение журналистов и несбалансированные протоколы результатов выборов повлияли на доверие общества к результатам.

Наблюдатели также негативно оценили попытки оппозиции дискредитировать ЦИК, однако в то же время отметили размытие границ между правящей партией и правительством, а также участие государственных чиновников в предвыборной кампании.

Также замечания IRI вызвало формирование избирательных комиссий и слабый механизм рассмотрения жалоб по поводу голосования.

Отметили наблюдатели и поляризацию СМИ, а также дезинформационные кампании в социальных сетях.

Озабоченность IRI вызвало и присутствие представителей партий у избирательных участков. Также организация подчеркнула необходимость политического нейтралитета полиции и быстрого расследования фактов проявления насилия во время предвыборной кампании и в день выборов.

Также IRI отметил и слабые политические дебаты и их недостаток.

В правящей партии отчетом IRI довольны.