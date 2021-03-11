Отчет IRI по выборам 2020 и разногласия в его оценке

Хоть выборы в отчете IRI названы демократическими и конкурентными, у наблюдателей международной организации все же остались замечания

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Международный республиканский институт опубликовал окончательное заключение по парламентским выборам в Грузии, который вызвал противоречивую оценку в Грузии.

По итогам выборов правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" смогла в третий раз получила большинство в парламенте Грузии. Однако оппозиция утверждает, что выборы были сфальсифицированы, и не признает их итогов, что привело страну к глубокому политическому кризису, выход из которого пока не найден.

Что написано в отчете

Хоть выборы в отчете IRI названы демократическими и конкурентными, у наблюдателей международной организации все же остались замечания по поводу проведения предвыборной кампании и самих выборов.

В частности, в отчете отмечено, что атмосфера запугивания, сообщения о злоупотреблении административными ресурсами, насилие в отношение журналистов и несбалансированные протоколы результатов выборов повлияли на доверие общества к результатам.

Наблюдатели также негативно оценили попытки оппозиции дискредитировать ЦИК, однако в то же время отметили размытие границ между правящей партией и правительством, а также участие государственных чиновников в предвыборной кампании.

Также замечания IRI вызвало формирование избирательных комиссий и слабый механизм рассмотрения жалоб по поводу голосования.

Отметили наблюдатели и поляризацию СМИ, а также дезинформационные кампании в социальных сетях.

Озабоченность IRI вызвало и присутствие представителей партий у избирательных участков. Также организация подчеркнула необходимость политического нейтралитета полиции и быстрого расследования фактов проявления насилия во время предвыборной кампании и в день выборов.

Также IRI отметил и слабые политические дебаты и их недостаток.

Противоречивая оценка

В правящей партии отчетом IRI довольны.

"Это ответ западного института на полностью абсурдные обвинения радикальной оппозиции. Я хочу обратиться к нашим оппонентам – правда всегда выигрывает и против нее никто ничего не сможет противопоставить. Нет никакого смысла придумывать фальшивые кампании", - сказал один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе.

Между тем в оппозиции продолжают утверждать, что выборы были сфальсифицированы.

"Заключения ОБСЕ или IRI значения уже не имеют. Сейчас надо думать о выходе из глубокого политического кризиса. Все миссии были ограничены из-за коронавируа и не могли видеть полной картины выборов. Поэтому у нас (оппозиции) есть своя позиция – нам нужно договориться по досрочным выборам", - сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Что дальше

Оппозиция и власти сейчас находятся в стадии переговоров по пяти пунктам требований. Среди них амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.

У них остается неделя, данная им европейскими партнерами, для достижения прогресса по договоренностям.